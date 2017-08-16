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KRV EYALETİ BAŞBAKANI LASCHET'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:45
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Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin: İş dünyası olarak iki ülkede de yatırımlarımız var. Ekonomi bundan etkileniyor, dolayısıyla bu gergin havayı gidermemiz lazım.

KRV EYALETİ BAŞBAKANI LASCHET'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, Türk ekonomisinin gerek Almanya gerekse Avrupa ile sıkı ilişkiler içerisinde olması gerektiğini belirterek, “Biz de Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti olarak Türkiye ile sıkı iş birliğini destekliyoruz." dedi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan KRV'nin Başbakanı Laschet, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'i kabulü öncesi açıklamada bulundu.

Eyalette bir milyon civarında Türk kökenli vatandaşın yaşadığını dile getiren Laschet, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan politik tartışmaların ve gerilimlerin burada yaşayan insanlara da yansıdığını ve onları olumsuz yönde etkilediğini savundu.


- “İlişkilerimizin daha iyi duruma gelebilmesi için elimden geleni yapacağım”


Türk-Alman ilişkilerinin zor günler geçirdiğini ve Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunu belirten Laschet, sözlerine şöyle devam etti:

"Politik tartışmalar ne olursa olsun ekonomik ve politik açıdan ilişkilerimizin daha iyi duruma gelebilmesi için elimden geleni yapacağım. İki ülke olarak karşılıklı ilişkilerimizi sürdürüp önemli konular üzerinde konuşup tartışmalıyız. Türk ekonomisinin gerek Almanya gerekse Avrupa ile sıkı ilişkiler içerisinde olması gerekiyor. Biz de Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti olarak Türkiye ile sıkı iş birliğini destekliyoruz."

 

- "Gerilen ilişkiler normale dönmeli"


İş adamı Şahin ise KRV Başbakanı Laschet ile basına kapalı olarak yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketleriyle birlikte Başbakan Binali Yıldırım’la, bugün ise Almanya'nın en büyük eyaletinin başbakanı ile bir araya geldiklerini aktaran Şahin, iki ülke arasında gerilen ilişkilerin normale dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye ile Almanya arasındaki önemli ticari ilişkilere dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:

"Almanya ile 40 milyar avroya yakın ticaretimiz var, turizm gelirlerimiz çok önemli, burada üç buçuk milyon vatandaşımız var. Bu kadar büyük tarihsel geçmişi olan iki büyük ülkenin bu coğrafyada dost olması lazım. Sorun varsa bunların konuşulup, tartışılıp çözülmesi gerekir. İş dünyası olarak iki ülkede de yatırımlarımız var. Ekonomi bundan etkileniyor, dolayısıyla bu gergin havayı gidermemiz lazım. Biz de iş dünyası olarak elimizden gelen katkıyı yapacağız, karşılıklı ziyaretler yapacağız.”

Şahin, Laschet ile yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, ”Almanya demek Avrupa demek. Bugünkü toplantımız çok verimli geçti. Diyalog kurarak bu sorunların aşılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu. 

Laschet'in Merkel'den sonra CDU içindeki en güçlü politikacı olduğunu ve bunun yanı sıra Türk dostu olarak bilindiğini kaydeden Şahin, "Başbakan Laschet, Türkiye ile bu gerilimin yaşanmasını arzu etmiyor. Bu iki ülkenin ve buralarda yaşayan diğer ülke vatandaşlarının lehlerine olacak bir durum. İleriye yönelik bazı adımlar atılacak, Laschet bu konuda elinden geleni yapacağını ifade etti." dedi.



 


Anadolu Haber Ajansı
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