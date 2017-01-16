KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOĞU AÇIKLANDI

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 83,9 milyar dolar
Borçlu bazında incelendiğinde, kasım sonunda 2015 sonuna göre çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 15,3 artarak 16,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,2 azalarak 83,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde alacaklı bazında değerlendirildiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 3 azalarak 49,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,4 artarak 50,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2015 sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 79,4 azalışla 2016'nın kasım sonunda 384 milyon dolar oldu. Bu dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 476 milyon dolar oldu. Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 51'inin dolar, yüzde 30,6'sının avro, yüzde 15,6'sının TL ve yüze 2,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Geçen yılın kasım sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından kaynaklandı.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15,5, Merkez Bankasının yüzde 0,5, özel sektörün ise yüzde 84 paya sahip olduğu gözlendi.
Anadolu Haber Ajansı
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