KEP İK İLE BORDROLAR DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletmesini sağlayan TÜRKKEP’in Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği KEP İK sistemi, şirketlerin yükünü hafifleterek zaman ve maliyet kaybının önüne geçiyor. Bu sistem sayesinde insan kaynakları süreçleri içindeki tüm işveren ve çalışan arasındaki yazılı iletişimin tamamı KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabiliyor.



KEP İK sisteminde, kurum ile çalışanlar arasında; bordro, sözleşme, savunma talepleri, ihtarlar, mazeret izni kullanımı, yıllık izin kullanımı talepleri, atama yazıları, hedef ve performans değerlendirme, maaş artışı, prim ödemesi bildirimleri gibi süreçlerin tamamı, yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesiyle gerçekleşiyor.

Basın Bülteni