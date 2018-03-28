KASTAMONU ENTEGRE’DEN, %20 BÜYÜME HEDEFİ

Hayat Holding çatısı altında 1969 yılında kurulan Kastamonu Entegre, üretim hacmi, ihracat rakamları, yeni pazarlara yönelik yatırımları, mevcut tesislerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları, inovatif atılımları ve Ar-Ge faaliyetleri ile öne çıkmaya devam ediyor. 2017 yılında yoğun gündeme rağmen büyümesini sürdüren şirket, 2017 yılını yüzde 13 büyüme ile kapattı.

Kastamonu Entegre’nin 2017 yılında, 512 milyon dolar yurt dışı faaliyetlerinden kaynaklı olmak üzere 1.2 milyar dolar konsolide ciro gerçekleştirdiğini açıklayan Kastamonu Entegre Ceo’su Haluk Yıldız, “2017 yılı itibariyle yıllık 2.4 milyon m³ MDF, 2.6 milyon m³ yonga levha, 70 milyon m² laminat parke, 19.5 milyon adet kapı paneli ile toplamda 5 milyon m³ ahşap levha üretim kapasitesine sahip güçlü bir şirketiz. Geçtiğimiz seneyi yüzde 13 büyüme ile kapattık. Bu ivmenin devam edeceğini vurgulamak isterim. 2018 yılında yüzde 20 büyüme hedefleyerek sektördeki mevcut konumumuzu koruyacağız.” dedi.

Ağaç bazlı panel endüstrisi ve mobilya sektörünün 2017 yılında yakaladığı sonuçları değerlendiren Yıldız, “Mobilya sektöründe KDV indirimine gidilmesi, 2016 yılında ertelenen taleplerin 2017 yılına kayması, Türkiye’de seçim döneminin biterek, yeniden istikrarın sağlanması, sektörün büyümesini tetikleyen unsurlar olarak öne çıktı. 2018 yılında ise bu ivmenin kısmen azalacağını öngörüyoruz.” dedi.

“2017’deki yatırımlarla Dünya mobilya sektörünün kalbi İtalya’da üretime hazırlanıyoruz”

2017 yılında farklı coğrafyalarda iş geliştirmeye odaklanan Kastamonu Entegre, gerçekleştirdiği yatırımlarla global pazardaki gücünü arttırıyor. 2017 yılında İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Gruppo Trombini’yi satın alan şirket, yapılacak modernizasyon ve bakım çalışmalarından sonra faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Gruppo Trombini, Pomposa’da bulunan yılda 480 bin m3, Frossasco’da bulunan yılda 320 bin m3 kapasiteli iki ayrı yonga levha tesisiyle, toplamda yıllık 800 bin m3 kapasiteye sahip yapısıyla öne çıkıyor. Kastamonu Entegre, 150 milyon euro yatırımla, ilk aşamada 2018’in ilk yarısında, Pomposa’daki tesiste, mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretecek.

Kastamonu Entegre’nin gerçekleştirdiği yatırımla, İtalya’da yüzde 20 pazar payı hedeflediklerini belirten Yıldız, “Bu satın alma ile birlikte şirketimizin üretim haritasına İtalya’yı eklemenin gururunu yaşarken, mobilya sektörünün kalbinde, İtalya’da üretim yapacak olmanın heyecanı içinde olduğumuzu vurgulamak isterim. Satın alınan tesislerin 2018 yılından itibaren devreye alınması ile birlikte orta vadede şirketimiz toplam 5.8 milyon m3/yıl üretim kapasitesiyle global pazardaki konumunu güçlendirecek.” dedi.



2017 yılında gerçekleştirilen ikinci yatırımla Fransa’da Darbo şirketine ait yonga levha üretim hattını da satın aldıklarını hatırlatan Yıldız, “500 bin m3/yıl kapasiteli bu hattı Bulgaristan’daki mevcut yonga levha tesisimize taşıdık. Modernizasyon ve bakım çalışmalarından sonra 2019 yılında devreye alacağız”. dedi.