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KARŞILIKSIZ ÇEK KAREKODLA AZALDI

07 Haziran 2017 Çarşamba 11:38
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "İlk dört ayda karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi ise yüzde 27 azaldı"

KARŞILIKSIZ ÇEK KAREKODLA AZALDI
ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yılın ilk dört ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ise yüzde 27 azaldığını bildirdi.

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, çeke olan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin önlenmesi amacıyla ocaktan itibaren zorunlu hale getirilen karekod uygulamasıyla karşılıksız çek oranlarının önemli derecede azaldığını belirtti. 

Bu yılın ilk dört ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 236 milyar liraya ulaştığını ifade eden Tüfenkci, bu süre içinde karekodlu çeklerin tutar olarak bankalara ibraz edilmiş toplam çekler içindeki payının ortalama yüzde 12,85, sayısının ise yüzde 10,3 olduğunu aktardı.

Tüfenkci, söz konusu dönemde parasal tutarı 6,3 milyar lira olan 170 bin karekodlu veya karekodsuz çeke karşılıksız işlemi yapıldığına dikkati çekerek, bu çeklerin tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ise yüzde 27 azaldığını vurguladı.

Nisan ayı itibarıyla bankalara ibraz edilen karekodlu çeklerin, toplam ibraz edilen çek içindeki karşılıksız çıkma oranının adet olarak yüzde 1,1 olduğunu aktaran Tüfenkci, "Bankaya ibraz edilen her yüz karekodlu çekten yaklaşık 1'i karşılıksız çıkmıştır. Karekodsuz çeklerde ise bu oran yüzde 2,4'tür. Demek oluyor ki, karekodlu çekler karşılıksız çekin önlenmesi anlamında yüzde 50'nin üstünde fayda sağlamıştır." bilgisini verdi. 

- Karekodlu çek sayısı 9 milyona yaklaştı

Tüfenkci, ocaktan bugüne kadar bankalarca toplam 228 bin 649 hesap sahibine 346 bin 464 karekodlu çek koçanı verildiğine işaret ederek, halen hesap sahibinin elinde olan veya piyasada dolaşan karekodlu çek sayısının 8 milyon 889 bin 618'e ulaştığını belirtti. 

Çek hesabı sahiplerinde 1 Ocak 2017'den önce bankalarca verilen karekodsuz koçanların bulunabildiğini ifade eden Bülent Tüfenkci, sistemden beklenen faydanın sağlanması için vatandaşların karekodsuz çek kabul etmemelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.






Anadolu Haber Ajansı
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