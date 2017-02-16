KAMPANYA İLE 15 GÜNDE BİN 520 KONUT SATILDI

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 15 günde bin 520 konut satıldı, 1 milyar 350 milyon liralık da ciro elde edildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emlak Konut GYO, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlattığı "TÜFE'li Satış Kampanyası"nın sektörde yarattığı hareketlilik sonrası, Türkiye'nin geleceği ve ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak bu ayın başında da "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasını hayata geçirdi. 20 yıla kadar vade ile konut satışının önünü açan kampanyada 15 gün geride kaldı. Emlak Konut verilerine göre, tarihi kampanyanın 15 günlük bilançosu bin 520 konut satışı ve 1 milyar 350 milyon liralık ciro oldu. Firmalar, 31 Mart'a kadar devam edecek kampanya kapsamında belirledikleri satış hedeflerine de ilk 2 haftada ulaştı.



İkinci kampanyanın daha başarılı olması bekleniyor

Emlak Konut GYO'nun 15 Temmuz'dan sonra hayata geçirdiği "TÜFE'li Satış Kampanyası"nda, bir ayda yaklaşık 2 bin 500 konut satılmış, yaklaşık 2 milyar lira da ciro elde edilmişti. "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasının, "TÜFE'li Satış Kampanyası"ndan daha başarılı olması bekleniyor.



Emlak Konut, 2 haftada 2016'nın ilk 4 ayına yaklaştı

Emlak Konut, geçen yıl ocakta 332 adet, şubatta 424 adet, martta 440 adet ve nisanda 461 adet konut ile 4 ayda toplamda bin 657 konut satışı gerçekleştirmişti. Emlak Konut'un "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 15 günde ulaştığı satış rakamları, neredeyse geçen yılın ilk 4 ayındaki rakamlara yaklaştı. "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında Türkiye'nin her yerinde konut satışı gerçekleştiriliyor. Kampanya kapsamında, bekleyen 4 proje de tanıtıma çıktı ve yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım öne çekilmiş oldu.



"Satış ofislerine giren kişi sayısı 3 katına çıktı"

Kampanyaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, satış ofislerine giren kişi sayısının 3 katına çıktığını belirterek, "Satışlar da belli oranda arttı. Bu kampanya ile alıcı adaylarına yeni bir imkân sunduk. Kendi şirketimden ve sektörün diğer önde gelen oyuncularından edindiğim bilgiye göre, rakamlar memnun edici. Rakamlardan hepimiz memnunuz." diye konuştu. İnsanların satış ofislerine gelmek istemediği bir sezonda satış ofislerinde ciddi bir hareket yaşandığını ifade eden Torun, "Bu aynı zamanda fiyat anlamında da bir fırsat. Çünkü daha önce de söylediğim gibi enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle fiyatlar artacak." dedi. Emlak Konut'un yanı sıra GYODER ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneğinin de (KONUTDER) yer aldığı kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinat olmak üzere 240 ayda yüzde 0,79 vade farkı, 120 ayda yüzde 0,45 vade farkı uygulanıyor. 60 ayda ise faizsiz ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

20 yıl vade ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kampanya 31 Mart 2017'ye kadar devam edecek.

Anadolu Haber Ajansı