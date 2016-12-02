İSTANBUL'DA OTOBÜSLER "ELEKTRİK"LENECEK

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN



İstanbul'da toplu taşımada kullanılan 5 bin 800 otobüsün 2030 yılına kadar elektrikli olması planlanıyor. Şu anda hizmet veren otobüslerden yüzde 90 daha ucuza ulaşım imkanı sağlayan elektrikli otobüsler sayesinde fosil yakıtların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri engellenecek. İETT Genel Müdürü Arif Emecen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu ulaşımda fosil yakıt teknolojilerinin, verimliliği ve çevreye yaydığı zehirli gazlar nedeniyle son yıllarda insanların gündemine gelmeye başladığını, bu konudaki duyarlılığın arttığını, devlet başkanlarının katıldığı zirvelerin düzenlendiğini anlattı. Emecen, dünyada teknolojinin yeni bir evreye girdiğini, elektrikli araçların enerji depolama sistemleri üzerinden çalışmaların sürdürüldüğünü, son olarak 400 kilometrelere kadar binek otomobillerde tek şarjla gidilebilecek hale geldiğini, toplu taşıma otobüslerinde de bir şarjla 250-300 kilometre gidilebilecek duruma ulaşıldığını kaydetti. Türkiye'de toplu ulaşımda kullanılan araçların İstanbul'da günlük katettiği mesafenin ortalama 225 kilometre olduğunu, trafik sıkışıklığı az olan Anadolu'daki büyükşehirlerde ise bu rakamın 250-300 kilometre civarında bulunduğunu belirten Emecen, "Bu, şu anlama geliyor; önümüzdeki dönemde toplu ulaşımda elektrikli araçlar yaygınlaşacak. Sabah kontağı açacaksın ve bütün gün otobüsün enerjisi devam edecek." dedi.



"İlk olarak Tarihi Yarımada'da elektrikli otobüslerin kullanılması kararı aldık"

Arif Emecen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bu konudaki vizyonu çerçevesinde kentte elektrikli otobüsle toplu taşıma hizmeti verme kararı aldıktan sonra ilk nerede uygulayabileceklerinin araştırmasını yaptıklarını söyledi. Emecen, şunları kaydetti: "Tarihi Yarımada'ya günde 530 tane otobüs toplu taşıma aracı giriyor. 18 saat toplu ulaşım aracı orada var. Burada elektrikli otobüslerin kullanılması kararı aldık. Edirnekapı ve Yenikapı'da bir aktarma merkezi planlıyoruz. Bir kısım hatları buralarda tutarak ücretli ve ücretsiz ring seferleri gerçekleştireceğiz. Normal yakıtlı otobüsleri buralarda tutup içeride elektrikli araçlarla ulaşım hizmetlerini vereceğiz. Bunun için 200 aracımız yetiyor. Zaten belediyemizin bu bölgede yayalaştırmaya yönelik bir vizyon çalışması vardı. Biz de bu çalışmaya toplu ulaşımın elektrikli araçlara dönüştürülmesiyle katkı sunacağız." Emecen, 200 elektrikli otobüsün alımı için çalışma başlattıklarını ve şartnamelerin hazırlandığını ifade ederek, "Bugün ya da yarın satın alma için ilana gideceğiz. 200 araçlık Avrupa'nın en büyük elektrikli otobüs filosuna sahip olacağız. Elektrikli otobüsleri 2017'nin eylül veya ekim ayları gibi teslim alıp hizmete sokacağız." dedi.



"Elektrikli otobüsler kilometre başına mazotlu otobüsün 10'da biri gidere sahip"

İETT Genel Müdürü Emecen, şu anda 12 metrelik otobüslerde, dünya genelinde olduğu gibi 2 kilometrede bir litrelik mazot tüketildiğini, güncel rakamlarla kilometrede ortalama 2 liralık yakıt gideri olduğunu belirterek, mazotun yüzde 70'inin motor ısısıyla kaybolduğunu, yüzde 30'unun işe dönüştürüldüğünü anlattı. Elektrikli motorların verimlerinin yüzde 99 olduğunu, hatta bu rakamı geçmeye başladığını ifade eden Emecen, "Enerji maliyetlerine baktığımızda elektrikli otobüsler kilometre başına mazotlu otobüsün 10'da biri diyebileceğimiz bir gidere sahip. Yani elektrikli otobüsün kilometrede elektrik gideri 20 kuruş." diye konuştu.

Elektrikli otobüslerin satın alma maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Emecen, Türkiye'de elektrikli otobüs üretiminin başladığını, bunun çok güzel bir gelişme olduğunu ifade etti. ABD'de yapılan bir araştırmada, bir depo akaryakıt kullanıldığında bunun çevre ve insan sağlığına 48,4 dolarlık etkisi bulunduğunun ortaya çıktığını kaydeden Emecen, "Bu rakam çok ciddi." ifadesini kullandı.



"Çevreye ve insan sağlığına zararlı toplu taşıma araçlarından uzaklaşacağız"

Arif Emecen, hem yakıt gideri yüksek hem de çevreye ve insan sağlığına zararlı toplu taşıma araçlarından yavaş yavaş, zamanla ve imkanlar dahilinde uzaklaşacaklarını söyledi. Emecen, "İETT Genel Müdürlüğü olarak, önümüzdeki dönemde yeni elektrikli araç teknolojileri ile sadece Tarihi Yarımada'yı değil, tüm ilçelerimizi, İstanbul'u tanıştıracağız. Daha verimli araçlar İstanbullulara, vatandaşlarımıza hizmet verecek." dedi.

Şu anda halk otobüsü, Otobüs AŞ ve İETT olmak üzere toplamda 5 bin 800 otobüsü yönettiklerini bildiren Emecen, bu araçların hepsini hemen dönüştürme imkanı bulunmadığını, dönüşümün peyderpey süreceğini, eski araçların artık elektrikli olarak dönüşümlerinin yapılacağını kaydetti. Emecen, şu anda Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olduklarını belirterek, "Buna rağmen 200 tane elektrikli otobüs alacağız. 5 bin 800 araç, en geç 2030 yılına dönüştürülmüş olur. Zamanla elektrikli otobüslerin maliyetleri de ucuzlayacak." diye konuştu.



"Metrobüsü nasıl elektrikli yapabileceğimize yönelik de çalışmalar sürüyor"

İETT Genel Müdürü Emecen, bir otobüsün 5 yıl kullandığı mazot parasına bir elektrikli otobüsün satın alınabildiğini, elektrikli otobüslerin fiyatlarının 350-450 bin avro arasında değiştiğini bildirdi. Şu anda 10 yıllık bakım hizmetinin de dahil olması şartıyla bu rakamların konuşulduğunu, ihalede belirtilen şartlara göre satış fiyatlarının değiştiğini ifade eden Emecen, hiçbir şey istenilmemesi durumunda daha uygun fiyatlarla elektrikli otobüse sahip olunabileceğini de söyledi. Emecen, metrobüsü nasıl elektrikli yapabileceklerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.







Anadolu Haber Ajansı