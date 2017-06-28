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İŞSİZLİK SİGORTASI FONU FAİZ GELİRİYLE BÜYÜYOR

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:01
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İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların, bu dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için kurulan fondan, geçen yıl 8 milyar lirayı aşkın faiz geliri elde edildi

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU FAİZ GELİRİYLE BÜYÜYOR
ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Sigortalıların işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan geçen yıl 8 milyar lirayı aşkın faiz geliri elde edildi. Geçen ay itibarıyla 108 milyar lira büyüklüğe ulaşan fonun, bu yılın beş ayındaki faiz geliri ise yaklaşık 4 milyar liraya ulaştı.

İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların, bu dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için Mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

İŞKUR'a, fonun kurulduğu tarihten bu yılın mayıs sonuna kadar, işsizlik ödeneği almak isteyen toplam 8 milyon 436 bin 740 kişi başvurdu.

Aradan geçen 15 yılda, 5 milyon 431 bin 870 kişi fondan işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Hak sahiplerine, Mart 2002'den bu yılın mart sonuna kadar toplam 16 milyar 184 milyon 847 bin 126 lira ödeme yapıldı.

- Son üç yılda yaklaşık 21 milyar lira faizden geldi

Yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payından gelen gelirlerle oluşan fon, geçen ay itibarıyla 108 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

Fonun gelirleri arasında faiz de önemli bir yer tutuyor. İşsizlik Fonu'ndan 2014'te 6 milyar 158 milyon 140 bin 21 lira, 2015 yılında 6 milyar 907 milyon 904 bin 122 lira, geçen sene ise 8 milyar 25 milyon 349 bin 898 lira faiz geliri elde edildi. 

Bu yılın beş ayındaki faiz geliri yaklaşık 4 milyar lira olan fonun, 115 milyar lira büyüklüğe ulaşması bekleniyor.


Anadolu Haber Ajansı
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