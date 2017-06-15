İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

İş gücüne katılma oranı yükseldi
İş gücü, martta 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 115 bin kişi artarak 31 milyon 131 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 71,9'u, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 32,9'u buldu. Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,1 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 115 bin kişi artarak 27 milyon 805 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 46,6'ya çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 3 milyon 629 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,7 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 105 bin azalırken, sanayi sektöründe 95 bin, inşaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 64 bin kişi arttı.
Türkiye genelinde Mart 2017'ye ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|15 ve daha yukarı yaştakiler
|Nüfus
|59.634
|29.512
|30.123
|İş gücü
|31.131
|21.233
|9.898
|İstihdam
|27.489
|19.004
|8.485
|Tarım
|5.085
|2.868
|2.218
|Tarım dışı
|22.403
|16.136
|6.267
|İşsiz
|3.642
|2.229
|1.413
|İş gücüne dahil olmayanlar
|28.504
|8.279
|20.225
|İş gücüne katılma oranı
|52,2
|71,9
|32,9
|İstihdam oranı
|46,1
|64,4
|28,2
|İşsizlik oranı
|11,7
|10,5
|14,3
|Tarım dışı işsizlik oranı
|13,7
|11,8
|18,3
|15-64 yaş grubu
|İş gücüne katılma oranı
|57,3
|77,6
|36,8
|İstihdam oranı
|50,4
|69,3
|31,4
|İşsizlik oranı
|12
|10,8
|14,5
|Tarım dışı işsizlik oranı
|13,8
|11,9
|18,4
|Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı
|21,4
|19,3
|25
Anadolu Haber Ajansı
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