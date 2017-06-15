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İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

15 Haziran 2017 Perşembe 13:10
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İstihdam edilenlerin sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,1'de kaldı. İş gücüne katılım oranı 0,9 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46,1'de kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46,1 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 8 bin kişi azalırken tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 503 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,4'ü sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Martta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaatın payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,4 puan arttı.

İş gücüne katılma oranı yükseldi 
İş gücü, martta 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 115 bin kişi artarak 31 milyon 131 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 71,9'u, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 32,9'u buldu.  Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,1 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 115 bin kişi artarak 27 milyon 805 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 46,6'ya çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 3 milyon 629 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,7 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 105 bin azalırken, sanayi sektöründe 95 bin, inşaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 64 bin kişi arttı.  


Türkiye genelinde Mart 2017'ye ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle: 


  Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler      
Nüfus  59.634 29.512 30.123
İş gücü  31.131 21.233   9.898
İstihdam  27.489 19.004   8.485
Tarım    5.085   2.868   2.218
Tarım dışı  22.403 16.136   6.267
İşsiz   3.642   2.229   1.413
İş gücüne dahil olmayanlar  28.504   8.279 20.225
İş gücüne katılma oranı      52,2      71,9      32,9
İstihdam oranı       46,1     64,4      28,2
İşsizlik oranı       11,7      10,5      14,3
Tarım dışı işsizlik oranı        13,7      11,8      18,3
15-64 yaş grubu       
İş gücüne katılma oranı       57,3      77,6      36,8
İstihdam oranı      50,4      69,3      31,4
İşsizlik oranı       12      10,8      14,5
Tarım dışı işsizlik oranı       13,8      11,9      18,4
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı       21,4      19,3      25


Anadolu Haber Ajansı
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