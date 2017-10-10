Hüseyin Özdilek’e Slovakya Devlet Nişanı verildi

Türkiye’nin sayılı holdinglerinden biri olan Özdilek Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’e Türkiye-Slovakya ilişkilerine sağladığı katkılardan dolayı Slovakya Devlet Nişanı takdim edildi.Geçtiğimiz günlerde Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen gecede Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova tarafından Hüseyin Özdilek’e takdim edilen nişan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Hüseyin Özdilek’in ticari ve sosyal alanda Slovakya’nın her zaman çok büyük destekçisi olduğunu söyleyen Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, bu başarılarından dolayı Özdilek’e Slovakya Devlet Nişanı vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Türkiye’nin Slovakya bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında olduğunu söyleyen Anna Turenicova, “Geçtiğimiz yıllardan bugüne Türkiye ile ilişkilerimiz pek çok alanda gelişti ve güçlendi



. Çünkü iki ülkenin de ortak değerleri arasında hukuk üstünlüğü ve demokratik-laik devlet yapısı en önemli unsurlardandır. İki ülke arasındaki diğer bir unsur ise ticari ve sosyal ilişkilerdir. Artan ticaret hacmi sayesindedir ki Türkiye ile tüm alanlarda yaptığımız çalışmalar önemli noktalara geldi” dedi.

Özdilek: Bu nişan benim için çok kıymetli

Bu değerli ödüle layık görüldüğü için duyduğu mutluluğu dile getiren Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek ise, “Türkiye, Osmanlı geçmişiyle Slovakya’nın 500 yıllık dostu. 9 yıl önce bana Bursa’nın fahri konsolosluğu teklif edildiğinde büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki fahri konsolos arkadaşlarla Türkiye-Slovakya menfaatleri için çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki ikili ilişkiler ne kadar kuvvetliyse ticaretin gelişimi de aynı oranda artıyor. Sayın Büyükelçinin de söylediği gibi Türkiye, Slovakya’yı tanıyan ilk devletlerden biri. Dolayısıyla yaşasın Türkiye ve Slovakya Cumhuriyeti.”

Basın Bülteni