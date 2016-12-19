"HEDEF İŞ BİRLİĞİ ORTAMINDA KALKINMAYI SAĞLAMAK"

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gelişmiş Ar-Ge altyapısının ülkelerin kalkınması noktasında önemli olduğunu belirterek, "Ar-Ge alanında, kamu boyutuyla 2017 yılında önemli bir kaynak tahsisi öngördük. İnşallah Ar-Ge harcamalarımız hem özel kesimin yaptığı, hem de kamunun yaptığı harcamalarla daha da artacak." dedi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve teknoloji tabanlı yenilikçi projelerin sergilendiği TechAnkara Proje Pazarı, ATO Congresium'da düzenlenen törenle açıldı. Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, hain emeller peşinde koşan bütün odak ve terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Türkiye milletin birliğine, ülkemizin huzur ve refahına kastetmeye kalkanlara her zaman gereken cevabı verecektir. Bizim yolumuz şehitlerimizin yoludur. Bizim yolumuz 80 milyon büyük Türk milletinin yoludur. Hiçbir terör örgütüne pabuç bırakmayacağız." diye konuştu. Bir ülkenin kalkınması, gelişmesi ve ürettiklerini markalaştırmasının bütün paydaşların yerinde ve zamanında elini taşın altına koymasıyla mümkün olacağını aktaran Elvan, bu noktada kamunun, özel kesimin ve üniversitelerin üzerine düşen çeşitli görevler olduğunu ifade etti. Kaynakların doğru ve yerinde kullanılmasının önemine dikkati çeken Elvan, paydaşların bir araya gelmesi ve eş güdümlü hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Elvan, "Türkiye hedeflerine ulaşma noktasında bu hassasiyetle hareket ettiği zaman bizi kimse tutamaz. Bölgesel ve küresel sorunlardan kaynaklanan kısa süreli gecikmeler olabilir ama enerjimiz ne için harcarsak sonuç alacağımız nokta orasıdır. Elbette iç ve dış terörle mücadele edeceğiz, elbette milli iradenin önündeki engelleri kaldıracağız. Bütün bunları yaparken hiçbir şekilde kalkınmamızdan, Ar-Ge'ye ve projeye yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Ülke genelinde son 14 yılda istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Elvan, refah seviyesinde de ciddi ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı. AK Parti hükümetleri olarak 2023 vizyonunu ortaya koyduklarını hatırlatan Elvan, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki tüm toplum, milletimiz bir bütün olarak 2023 hedeflerine odaklandı. Bu hedefi gerçekleştirmek için kamu kurumlarıyla, özel kesimle, sivil toplum kuruluşlarıyla gayret içindeyiz." ifadesini kullandı. Kalkınma ajanslarının ülke genelinde kalkınmanın dağılımı, gelişmişlik farklarının azaltılması gibi konularda önemli işlevlere sahip olduğunu belirten Elvan, bugüne kadar birçok projeye bu kapsamda destek verildiğini anlattı. Girişimciliğin ülkelerin büyüme, istihdam ve yenilik performansı açısından oldukça kritik bir alan olduğunun altını çizen Bakan Elvan, "Girişimcilerin yeni fikirleri ticarileştirmesi, ülkelerin gelişme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemize baktığımızda girişimcilik ruhunun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kalkınma ajanslarımızın girişimcilik konusunda daha fazla faaliyet göstermelerini arzu ediyoruz. Girişimcilik en önemli alanlarımızdan birisi." değerlendirmesinde bulundu. Ar-Ge altyapısının ülkenin kalkınması noktasında önemli olduğunu vurgulayan Elvan, "Ar-Ge alanında, kamu boyutuyla 2017 yılında önemli bir kaynak tahsisi öngördük. İnşallah Ar-Ge harcamalarımız hem özel kesimin yaptığı, hem de kamunun yaptığı harcamalarla daha da artacak." diye konuştu. Ar-Ge kapasitesinin artırılmasına yönelik yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Elvan, Bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



"Hedef iş birliği ortamında kalkınmayı sağlamak"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da inovasyonla ortaya çıkan yeni fikirlerin yaygınlaşmasını ve ticarileşmesini amaçladıklarını dile getirdi. Dereceye giren projelere çeşitli ödül ve eğitimlerin verileceğini belirten Şayık, hedeflerinin iş birliği ortamında kalkınmayı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Bakan Elvan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Elvan, yenilikçi projelerin sergilendiği stantları gezerek, ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.



TechAnkara hakkında

Etkinlik kapsamında teknoloji tabanlı yenilikçi projelere sahip girişimlere Ankara Kalkınma Ajansı tarafından fuar alanı ve stant hizmetleri sağlanıyor. Bu çerçevede girişimcilerin yatırımcılar, iş adamları, meslek örgütleri, odalar, sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, uzmanlar, potansiyel müşteriler ve daha birçok alandan katılımcılarla buluşmalarına imkan veriliyor.

Toplam 579 proje başvurusunun yapıldığı etkinlikte, "yenilikçilik", "ticarileşme potansiyeli", "pazar potansiyeli" ve "sosyal ve çevresel fayda" başlıklarında ilk 101 proje sergilenmeye hak kazandı.

Anadolu Haber Ajansı