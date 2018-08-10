HALKBANK 2. ÇEYREKTE TOPLAM MEVDUATINI 221,3 MİLYAR TL'YE TAŞIDI

Yılın ilk bölümünde gösterdiği finansal performansı ikinci çeyreğe de taşımayı başaran Halkbank, başta mevduat artışı ve KOBİ Bankacılığı alanında hayata geçirdiği yeni ürün ve hizmetlerle ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etti. Stratejik sektörlere özel çözümlerle reel sektörün destekçisi olmayı sürdüren Halkbank'ın toplam mevduatı yılın ilk yarısında yüzde 14,5 artışla 221,3 milyar TL’ye yükseldi. Bu artışla Türkiye’deki bankalar mevduat sıralamasında ikinciliğe yerleşen Halkbank’ın KOBİ kredileri ise aynı dönemde yüzde 27,1 artışla 97,7 milyar TL'ye çıktı. Bilanço büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre yüzde 14,1 artışla 348,3 milyar TL’ye taşıyan Halkbank, Türkiye’nin 4. büyük bankası olurken, özkaynakları aynı dönemde yüzde 11,4 oranında arttı. Bankanın 6 aylık net kârı ise 1,9 milyar TL oldu.

Bankacılık hizmetlerini, Türkiye'nin ekonomi eylem planında bütçe disiplini, enflasyonun yeniden dengeye gelmesi ve yapısal reformları öne çıkaran yönetim anlayışıyla uyumlu bir şekilde yapılandırdıkları bu dönemde yaşanan mevduat artışının önemine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Ekonomiye yön veren tüm aktörlerin etkin bir şekilde yönetildiği, kurumlar arasındaki uyumun büyüme istikrarına katkı verdiği bir süreçte bankacılık sektörü de güçlü yapısıyla ekonomik istikrara destek sağlamaya devam etmektedir. Son 15 yılda mevduatını 18 kat büyüterek sektörün en güçlü oyuncularından biri haline gelmiş bir banka olarak; kaynak artışı konusunda yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Son dönemde 1,95 milyar TL’lik 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracı ile uzun vadeli kaynak temin etmelerinin Halkbank’a yurtiçi ve yurtdışında duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Arslan şunları belirtti:

“Kredi büyümesine paralel mevduat artışı sağlayarak, Bankamızın güçlü likidite durumunun sürekliliğini koruyoruz. Uluslararası muhabir bankalardan ve hazine işlemleri yoluyla sağladığımız fonlar sayesinde hem Bankamızın kaynak çeşitliliğini artırıyoruz hem de vade yapısını güçlendiriyoruz. Halkbank’ın yılsonundan bu yana vadesiz mevduatının yüzde 36,3 oranında artmış olması, adını aldığımız halkımızın her daim Bankamızın yanında olduğunu açıkça göstermektedir. Halkbank, 80 yıldır olduğu gibi bundan sonra da, güçlü ve güvenli kaynak yapısıyla halkımıza hizmet etmeye devam edecektir.”

“Stratejik sektörlere desteğimiz büyüme rakamlarına da yansıdı”

Toplam krediler içinde KOBİ kredilerinin payını yüzde 41,1’e çıkardıkları bu dönemde, Temmuz ayında dış ticaret açığında yaşanan azalmanın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Arslan şunları ifade etti:

“İhracata dönük sektörlerin performansı, özellikle KOBİ'lerin ihracata açılması ve ürünlerini uluslararası alıcılarla buluşturabilmesi ekonomik büyüme açısından önem taşımaktadır. Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 80 e-ihracat teşviklerini yüzde 100’e tamamlayan E-İhracat Projemiz bu yönde yenilikçi bir adım oldu. Alibaba.com üzerinden ücretsiz sanal mağaza açılmasına imkân sağlayan bu projemiz, ihracatın dijital ortamda yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunacak.”

Turizm gelirlerindeki artışın da ihracat kadar önemli olduğunu vurgulayan Arslan, ikinci çeyrekte turizm sektöründe yaşanan yükselişe dikkat çekti:

“Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüyen turizm sektörünün performansı, Türkiye ekonomisi için sevindirici bir gelişme oldu. 7 milyar dolar dolayındaki bu gelirin yüzde 85'e yakının yabancı turistlerden oluşması dikkat çekicidir. Bugüne kadar stratejik sektörlere sağladığımız destek, büyüme rakamlarına da olumlu yansıdı. TÜRSAB işbirliğiyle geliştirdiğimiz Seyahat Acentaları Destek Kredisi de bu tabloya önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Esnaf ve sanatkârlara özel kredi kartı

Bankacılık faaliyetlerini Türkiye'de esnafın KOBİ’ye, KOBİ’nin sanayi erbabına dönüşmesi hedefine bağlı kalarak sürdürdüklerini ifade eden Arslan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkâra özel alternatif finansman yöntemleri üzerinde de çalıştığını belirterek;

“Esnaf ve sanatkârlarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla Paraf Esnaf kredi kartımızı hizmete sunduk.Esnafımız 50 bin TL’ye kadar limitli Paraf Esnaf ile nakit akışlarını düzenleyip, tedarikçi firma limit özelliği sayesinde de mal ve hizmet alımlarında çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabiliyorlar. Paraf Esnaf’la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebiliyorlar. Esnaf ve sanatkâra 80 yıldır verdiğimiz desteği, Paraf Esnaf ile bir üst aşamaya taşıdığımız için mutluyuz” dedi.