HALK GYO’dan Yılın İlk Çeyreğinde 9,7 Milyon TL Net Kâr

Kurucusu Halkbank'tan aldığı güçle yatırımcılarına, müşterilerine ve gayrimenkul sektörüne değer katmayı sürdüren Halk GYO yılın ilk çeyreğinde de sektörünün gelişimine yönelik yenilikçi ve öncü çalışmalarını sürdürdü. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin en büyük paydaşlarından bir olan Şirket, 2016 yılsonunda başladığı inşaat çalışmalarında %20 seviyelerine yaklaştı. 46 ve 34 katlı Halk Ofis Kuleleri’nin hızla yükseldiği projenin finansmanı konusunda da sektöre örnek olacak adımlar attı.

Türkiye’nin ilk gayrimenkul sukuk ihracı…

Türkiye’nin ilk GYO Sukuk İhracını nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlayarak bir ilke imza attıklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin şunları ifade etti: “2018 yılının ilk çeyreğinde de portföyümüzü geliştirerek planladığımız hedefler doğrultusunda büyümemizi sürdürdük. Şeffaflık, ürün çeşitliliği, ulaşılabilirlik, eşitlik ve hesap verilebilirlik ilkelerimize bağlı kalarak, bu dönemde de sektörün kurumsallaşmasına katkı sağlarken yatırımcılarımıza çözüm ortağı olmaya devam ettik. Faize değil reel ekonomiye dayalı ürünler geliştirerek Türkiye’nin ilk GYO sukuk ihracını gerçekleştirdik.” Genç nüfus artışının getirdiği yüksek talep ve gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşması ile sektörün büyümesinin artacağını belirten Yetgin, şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisi gayrimenkul sektöründe çok başarılı bir yılı geride bıraktı. Amacımız bu yıl da bu performansı devam ettirebilmek. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz, hemen tüm platformlarda gücümüzü göstermeye çalışıyoruz.Gayrimenkul sektöründe uluslararası yatırım fırsatlarının değerlendirildiği MIPIM fuarında, yabancı yatırımcılara modern kent yaşamı ve yaşanılabilir alanlar oluşturulmasına dönük çalışmalarımızı anlattık. Aynı anlayış doğrultusunda, hem sektöre destek olmak hem de gayrimenkul sektörünün önemine vurgu yapmak için Gayrimenkul Zirvesi’ne Zirve Sponsor olarak katılım gösterdik. Hem yurtiçinde hem yurtdışında Türkiye’nin gayrimenkul sektöründeki değerini arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Halk GYO olarak alternatif finansal yatırım araçları geliştirerek, müşteri ve yabancı yatırımcıların sayısında artışa yardımcı olarak ülkemizin marka değerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”



Halk GYO’dan şehirlerin kalbinde yükselen projeler…

İzmir’in en prestijli bölgesi olan Alsancak’ta Teknik Yapı – Halk GYO ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan yeni proje için hazırlıklar devam ediyor. Stratejik konumu ve yaşanılabilir alanlarıyla şehrin kalbinde yer alacak proje; ticaret, konut ve turizm alanlarından oluşan karma özelliklere sahip olma avantajını sunacak. Şirketin, Vakıf GYO ortaklığı ile 2015 yılında hayata geçirdiği Sancaktepe’de yer alan Bizimtepe Aydos ile 2016 yılında Er Konut ortaklığı ile hayata geçirdiği Şerhistan Konutları projeleri ise bulundukları bölgelerin markalı konut projesi olma özelliğini taşıyor. Anahtar teslimlerin yaklaştığı projelerde son kalan dairelerin satışları hızla devam ediyor.

Halk GYO 2018 İlk Çeyrek Mali Verileri:

Toplam Aktifler: 2,4 milyar TL

Özkaynaklar: 1,9 milyar TL

Net Dönem Karı: 9,7milyon TL