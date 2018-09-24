GSK, TÜRKİYE’DE YENİ BİR YATIRIM YAPIYOR

Türkiye'deki 60. yılını kutlamaya hazırlanan GSK, solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılan nebül teknolojisinin Türkiye’de üretilmesine karar verdi. Nebül üretimindeki teknoloji ve bilgi birikiminin Türkiye’ye transferi, 2021 yılında iki farklı astım ilacının yerel olarak üretilmesini sağlayacak.

Oldukça zorlu, kompleks bir ilaç üretim teknolojisine sahip olan nebüllerin içinde, sıvı halde ilaç bulunuyor. Bu ilaç, nebülizatör adı verilen cihaz yardımıyla buhar haline getirilerek; ağızdan solunma yoluyla çeşitli akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

Bu yatırım ile GSK, Türkiye’nin bu alandaki toplam gereksiniminin yüzde 60’ına denk gelen, yıllık 8,5 milyon kutu nebülü yerel olarak üretebilir hale gelecek. GSK, bu yeni üretim faaliyeti için Abdi İbrahim ile işbirliği yapacak.

GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Selim Giray şunları dile getirdi:

“GSK, 60 yıldır Solunum, Aşı, HIV, Antienfektifler, Sinir Hastalıkları, Dermatoloji ve Üroloji alanlarında Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Yenilikçi solunum cihazlarımızın yerel üretim kapasitesini artırmaya yönelik bu işbirliği, ülkemize olan bağlılığımızı bir sonraki evreye taşıyor. Yerel üretim ortaklarımızla aşı ve ilaç alanında teknoloji ve bilime dayalı diğer fırsatları değerlendirerek, her anında iyilik sağlık için çalışmaya devam edeceğiz.”

Ek olarak Türkiye’nin GSK için önemli bir yönetim merkezi olduğuna değinen Selim Giray, “İlaç, Tüketici Sağlığı ve Tedarik Zinciri olmak üzere üç bölge İstanbul’dan yönetiliyor. İstanbul, aralarında Rusya, Mısır ve Suudi Arabistan’ın da yer aldığı 17 ülkenin yönetim üssü” dedi.

GSK, 300 yıldan daha uzun bir süredir aşı, ilaç ve tüketici sağlığı alanlarında tüm dünyada sağlık çözümleri üretiyor. Daha iyi, daha uzun, daha sağlıklı hayatlar için çalışan GSK Türkiye, sadece sağlık çözümleriyle değil sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye’ye katkı sağlıyor.