GİOVANE GENTİLE’DE TURQUALİTY PROGRAMINA DAHİL OLDU

Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim alışkanlıkları, uluslararası pazarda yer almak isteyen şirketleri markalaşma yoluna itiyor. Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk firmalarının, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayan program, kurumsallaşma ve gelişim sağlayarak uluslararası pazarda küresel bir oyuncu olmayı sağlıyor. Söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanıyor. İhracatta markalaşmak için kolları sıvayan Giovane Gentile’de dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’e dahil oldu.

“Hedefimiz bir Türk markasının yurt dışında önemli yerlere gelmesini sağlamak”

Program kapsamında Türkiye’de edindikleri bilgi birikimi ve tecrübeleri yurt dışına taşıyacaklarını söyleyen Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, hedeflerinin 2019 yılının başında Turquality belgesine sahip olmak olduğunu söyledi. Şirketin tüm departmanlarındaki süreçleri gözden geçirerek ve geliştirerek yeni bir yol haritası çizdiklerinin altını çizen Samedov, “Şu anda mevcut durumda yurt dışından çok talepler alıyoruz. Özellikle yakın coğrafya ve daha önce bulunduğumuz lokasyonları geliştirmenin yanı sıra kendi içimizde profesyonel formatta monobrand mağazacılık çerçevesinde franchising anlaşmaları yaparak ilerletmekteyiz. Bu bağlamda Arnavutluk-Tiran 1 nokta, Kazakistan-Almatı 1 nokta, Kırgızistan-Bişkek 1 nokta, Özbekistan-Buhara 1 nokta; Irak-Bağdat’ta 1 nokta, olmak üzere toplam 5 yeni noktamız kasım sonu itibariyle açılmış olacaktır.”

