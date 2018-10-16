Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98466
ALTIN
225.774
DOLAR
5.7185
STERLİN
7.5511
EURO
6.6278
banner287

GİOVANE GENTİLE’DE TURQUALİTY PROGRAMINA DAHİL OLDU

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’e Giovane Gentile’de dahil oldu. Program kapsamında şirketin tüm departmanlarında süreçleri komple gözden geçirdiklerini belirten Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, hedeflerinin 2019 yılının başında Turquality belgesine sahip olmak ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemek olduğunu söyledi.

GİOVANE GENTİLE’DE TURQUALİTY PROGRAMINA DAHİL OLDU

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’e Giovane Gentile’de dahil oldu. Program kapsamında şirketin tüm departmanlarında süreçleri komple gözden geçirdiklerini belirten Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, hedeflerinin 2019 yılının başında Turquality belgesine sahip olmak ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemek olduğunu söyledi.

16 Ekim 2018 Salı 13:09
4425 Okunma
GİOVANE GENTİLE’DE TURQUALİTY PROGRAMINA DAHİL OLDU

Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim alışkanlıkları, uluslararası pazarda yer almak isteyen şirketleri markalaşma yoluna itiyor. Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk firmalarının, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayan program, kurumsallaşma ve gelişim sağlayarak uluslararası pazarda küresel bir oyuncu olmayı sağlıyor. Söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanıyor. İhracatta markalaşmak için kolları sıvayan Giovane Gentile’de dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’e dahil oldu.
“Hedefimiz bir Türk markasının yurt dışında önemli yerlere gelmesini sağlamak”
Program kapsamında Türkiye’de edindikleri bilgi birikimi ve tecrübeleri yurt dışına taşıyacaklarını söyleyen Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, hedeflerinin 2019 yılının başında Turquality belgesine sahip olmak olduğunu söyledi. Şirketin tüm departmanlarındaki süreçleri gözden geçirerek ve geliştirerek yeni bir yol haritası çizdiklerinin altını çizen Samedov, “Şu anda mevcut durumda yurt dışından çok talepler alıyoruz. Özellikle yakın coğrafya ve daha önce bulunduğumuz lokasyonları geliştirmenin yanı sıra kendi içimizde profesyonel formatta monobrand mağazacılık çerçevesinde franchising anlaşmaları yaparak ilerletmekteyiz. Bu bağlamda Arnavutluk-Tiran 1 nokta, Kazakistan-Almatı 1 nokta, Kırgızistan-Bişkek 1 nokta, Özbekistan-Buhara 1 nokta; Irak-Bağdat’ta 1 nokta, olmak üzere toplam 5 yeni noktamız kasım sonu itibariyle açılmış olacaktır.”
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE, YABANCI ÇALIŞANLARA EN İYİ DENEYİM SUNAN 5. ÜLKE
TÜRKİYE, YABANCI ÇALIŞANLARA EN İYİ DENEYİM SUNAN 5. ÜLKE
ENDEKSLER DİYOR Kİ: DURMAK YOK İHRACATA DEVAM!
ENDEKSLER DİYOR Kİ: DURMAK YOK İHRACATA DEVAM!
KUVEYT TÜRK TÜRKIYE’NIN KT BANK AG AVRUPA’NIN EN IYISI SEÇILDI
KUVEYT TÜRK TÜRKIYE’NIN KT BANK AG AVRUPA’NIN EN IYISI SEÇILDI
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim