"Geppetto Usta'nın Atölyesi" ile çocuklar oyuncaklarını paylaşacak

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- "Küçük yaş grubu oyuncakları boyamayı üstlenirken, daha büyük yaş grubu oyuncağa şekil verme noktasında da görev üstlenebiliyor"

İSTANBUL (AA) - "Ahşaptan Oyuncaklar, Kalmasın Oyuncaksız Çocuklar" sloganı ile hayata geçirilen “Geppetto Usta’nın Atölyesi” projesi kapsamında çocuklar, el becerilerini kullanarak hazırladığı ahşap oyuncakları oyuncağı olmayan çocuklar ile paylaşacak.

CEFIC tarafından yönetilen CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi’nde 18 Aralık Pazar gününe kadar sürecek projede üretilen ahşap oyuncaklar ve objelerin, çocuklar tarafından kullanılır hale getirilmesi sağlanıyor.

"Geppetto Usta'nın Atölyesi"nde, alanında uzman ahşap oyma ustası da çocuklara bu konuda yardımcı oluyor.

Proje hakkında bilgi veren Nuit Reklam Ajansı Başkanı Tuba Kılıç Almalı, bu etkinliğin çocukların paylaşım duygusunu artırabilecek bir proje olmasını arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuncak her çocuğun 'hayır' diyemeyeceği bir eşya. 'Çocuklar diğer çocuklar için nasıl oyuncak yapabilir?' diye düşündüğümüzde işin içine sağlık teması girdi. Ahşap oyuncaklarının sağlıklı olması dolayısıyla bununla ilerledik. Ahşap oyma sanatçısı 'Geppetto Usta'mız ile yola koyulduk. Proje başladığında yaş gurubuna göre oyuncakları planladık. Küçük yaş grubu oyuncakları boyamayı üstlenirken, daha büyük yaş grubu oyuncağa şekil verme noktasında da görev üstlenebiliyor. Atölyede her çocuk iki oyuncak yapıyor ve bu iki oyuncaktan birini kendisine alıyor, diğerini de oyuncağı olmayan ya da az sayıda oyuncağı olduğunu düşündüğümüz, sosyal yardımlaşma kurumları dahilinde bulunan bir çocuğa verilmesi için hazırlıyor. Bu oyuncakta çocuğun ismi de yer alacak. Projede çocukların hem paylaşım duygusunu hem de başka bir çocuk için fedakarlık, özveri, zaman ayırma gibi duygularını köpürtmüş oluyoruz."

Oyuncakların tasarlandığı bölgede çocukların oturacağı bir alanın olmadığını ifade eden Almalı, bunu özellikle yaptıklarını, çocukların diğer çocuklar için burada emek vermesini istediklerini söyledi.

Almalı, atölyede çocuklara özel önlükler bulunduğunu anlatarak, çocukların böylelikle hem usta kimliğine büründüğünü hem de üstlerinin kirlenmesini önlediklerini dile getirdi.

18 Aralık Pazar gününe kadar her gün 12.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek "Geppetto Usta'nın Atölyesi", 4 yaşın üzerindeki ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu Haber Ajansı