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FORD MARKASININ GLOBAL TEDARİKÇİ HAVUZUNDA

Dünyanın önde gelen otomotiv boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, Bursa’daki otomotiv orijinal ekipman (OEM) kaplama tesisinin Ford Motor Company’nin global tedarikçisi statüsüne (Ford Q1) ulaştığını açıkladı. Otomotiv sektörü yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri üreten Bursa tesisi, bu statüye ulaşan dünyadaki dördüncü PPG tesisi oldu.

FORD MARKASININ GLOBAL TEDARİKÇİ HAVUZUNDA

Dünyanın önde gelen otomotiv boya ve yüzey kaplama şirketi PPG, Bursa’daki otomotiv orijinal ekipman (OEM) kaplama tesisinin Ford Motor Company’nin global tedarikçisi statüsüne (Ford Q1) ulaştığını açıkladı. Otomotiv sektörü yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri üreten Bursa tesisi, bu statüye ulaşan dünyadaki dördüncü PPG tesisi oldu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:00
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FORD MARKASININ GLOBAL TEDARİKÇİ HAVUZUNDA

PPG’nin Bursa tesisi, Ford denetçilerinin bir yıllık denetim sürecinin ardından Ford Q1 Ödülü’nü alarak Ford Motor Company’nin global tedarikçi havuzuna girmeye hak kazandı.Ford Q1 Ödülü, bir şirketin üretim sistemleri, kalite kontrol yönetimi, müşteri memnuniyeti ve bu süreçleri sürekli geliştirebilme politikalarının detaylı inceleme süreci sonrası veriliyor. Bu ödülü almaya hak kazanan şirket, Ford Motor Company’nin global tedarikçi havuzuna giriyor. Tedarikçi statüsüne giren şirket daha sonra ise, senede en az bir kez gerçekleşen yeniden değerlendirme ve aylık olarak düzenli denetim süreçlerine tabii tutuluyor.

Türkiye’de otomotiv sektöründe iki tesisle hizmet veren PPG şirketi, Ford’un global tedarikçi havuzuna girmeye hak kazanan Türkiye’deki az sayıdaki şirketlerden biri olma özelliği taşıyor.

PPG Bursa Fabrika Müdürü Hasibe Işık: “PPG’nin Ford’la işbirliği tüm dünyayı kapsıyor, Türkiye pazarında da 15 yıldır birlikte çalışıyoruz” dedi. “Ford Q1 global tedarikçi statüsü kazanmak ekibimiz için bir onur ve motivasyon kaynağı oldu. Süreçlerimizi her zaman, üstün müşteri memnuniyetianlayışı ve endüstri lideri yenilikler ile geliştirmeye çalışıyoruz.”

PPG Global Genel Müdürü Juanjo Ardid ise, “Bu ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyuyoruz. Ford, önde gelen otomotiv yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri müşterilerimizden biri. İşbirliğimizi Türkiye ve dünya genelinde daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

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