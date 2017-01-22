banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

FİYAT ARTIŞI FINDIK PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

22 Ocak 2017 Pazar 14:44
Bu haber 547 kez okundu

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Fındık fiyatının kademeli olarak artması piyasanın da yeniden hareketlenmesine neden oldu." dedi.

FİYAT ARTIŞI FINDIK PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındık fiyatının kademeli olarak artmasının piyasanın da yeniden hareketlenmesine neden olduğunu söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta 50 randımanlı kabuklu fındığın 11,00 liradan işlem gördüğünü hatırlattı.

Serbest piyasada 54-55 randımanlı fındığın ise 12-13 liradan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, "Bu artışla birlikte üreticilerimiz zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya fındık indirmeye başladı. Fındık fiyatının kademeli olarak artması piyasanın da yeniden hareketlenmesine neden oldu." dedi.

Piyasada yaşanan hareketlenmeyi oldukça önemsediklerini dile getiren Soydan, şöyle devam etti:

"Beklentimiz yeni haftayla birlikte fiyat artışının devam edeceği yönünde. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı'mızın da fındık konusunda görüş belirtmesi üreticiyi daha umutlandırmıştır. İnşallah bu haftayı 11,00 liradan kapatan fındık fiyatı arzuladığımız fiyata yükselecektir."

Soydan, manav ve tüccarların da yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.