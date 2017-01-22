FİYAT ARTIŞI FINDIK PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındık fiyatının kademeli olarak artmasının piyasanın da yeniden hareketlenmesine neden olduğunu söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta 50 randımanlı kabuklu fındığın 11,00 liradan işlem gördüğünü hatırlattı.

Serbest piyasada 54-55 randımanlı fındığın ise 12-13 liradan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, "Bu artışla birlikte üreticilerimiz zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya fındık indirmeye başladı. Fındık fiyatının kademeli olarak artması piyasanın da yeniden hareketlenmesine neden oldu." dedi.

Piyasada yaşanan hareketlenmeyi oldukça önemsediklerini dile getiren Soydan, şöyle devam etti:

"Beklentimiz yeni haftayla birlikte fiyat artışının devam edeceği yönünde. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı'mızın da fındık konusunda görüş belirtmesi üreticiyi daha umutlandırmıştır. İnşallah bu haftayı 11,00 liradan kapatan fındık fiyatı arzuladığımız fiyata yükselecektir."

Soydan, manav ve tüccarların da yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı