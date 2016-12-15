FED'E TRUMP ETKİSİ

Yılın son FED toplantısında kritik faiz kararı verildi ve piyasaların beklentilerine paralel bir şekilde FED faizi 25 baz puan artırdı. Yani politika faiz aralığı %0.25-%0.50’dan %0.50-%0.75’e yükseltildi. Piyasa uzun bir süredir bu yönde bir kararı hali hazırda fİyatlıyordu. Fakat piyasaların yeniden fiyatladığı konu, FED’ in faiz adımından ziyade, tahminleri ve beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi olduğunu görüyoruz. FED bir önceki toplantıda 2017 yılsonu faiz beklentisi orta noktasını %1.125 olarak belirlemişti. Bu toplantıda ise bu beklentisini %1.400’e yükseltti ve 2017 yılındaki 2 faiz artırımı beklentisini 3’e çıkardı. Büyüme, enflasyon ve faiz beklentisinin küçük güncellemeler de olsa yukarı yönlü revize edilmesi piyasalarda doların ateşini yükseltti. Genel olarak enerji fiyatlarındaki düşüklüğün geçici etkisinin ortadan kalkacağı ve enflasyonun uzun vadede %2 hedefine ulaşabileceği ön görülüyor. Faiz kararının ardından ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizleri sert bir şekilde yükselirken, dolar varlıkları küresel anlamda değer kazanımını artırdı. FED’in dün yaptığı açıklamaların ardından ilk anda Dolar/TL 3.52 seviyesini aştı.



FED’de Trump Etkisi Hissedildi

Toplantı notlarından sonra piyasalar FED başkanı Yellen’ın açıklamalarına odaklandı. Yellen’ın açıklamalarında en çok dikkat çeken kısım ise Trump’a yönelik ifadeler oldu. Yellen, Trump’ın piyasalara olası etkilerinin üyeler tarafından tartışıldığını ifade etti. Aynı zamanda Yellen, Trump’ın politikalarını net olarak bilmediklerini ve eğer genişleyici mali politikalar uygulanırsa bunun FED politikalarını etkileyebileceğini söyledi. Özellikle Yellen’ın piyasalarda belirsizlik olduğunu kabul ettiğini gördük. FED’in Trump’a yönelik beklentileri önümüzdeki süreçte daha belirleyici olacak. Trump’ın söylemlerini yerine getirmesi FED’in duruşunu değiştirmesine neden olabilir. Yellen’ın Trump söylemleri sonrası, ABD 2 yıllık tahvil faizi 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 1.25’e kadar yükseldi. Dolar endeksi 102,30 seviyesini aştı. Küresel borsalar eksiye dönerken, Dolar/TL bugün ise güne 3.54 seviyesini aşarak başlasa da bu seviye kalıcı olamadı. An itibariyle Dolar/TL 3.50 üzerinde işlem görmeye devam ediyor. FED ve Yellen Sonrası vadeli kontralara göre FED’in üç faiz artışını olası aylarının Haziran Eylül ve Aralık olduğunu görüyoruz. Olası veri akışın göre beklentiler Mart ayına kayabilir.



Gelişen Ülkelerin Para Birimleri Değer Kaybetti

Küresel piyasalarda FED kararı sonrası Dolar varlıklarında yükseliş artarken, kurun 3.50 seviyesini aşması önemli bir hareketlenme olarak dikkat çekti. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde de değer kayıplarının yaşandığını gördük. Güney Afrika Randı’nın Dolar karşısındaki değer kaybı % 1 seviyesinin üzerinde olurken, Brezilya Reali, Endonezya Rupisi ve Hindistan Rupisinin ortalama değer kayıpları % 1’e yaklaştı. ABD tahvil faiz oranlarında yaşanan yükseliş sonrası altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Tahvil faiz oranlarının yükselişine devam etmesi sarı metali olumsuz etkilemeyi sürdürebilir. 1160 ons bazında önemli direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağısında geri çekilme isteği sürebilir. Gram altın fiyatları ise TL ve Ons altının birbirine yakın değer kaybetmesi sonrası yatay görüntü sergiliyor. 128.500 önemli destek olarak takip edilebilir.



Gözler AB Liderler Zirvesinde

Piyasalarda gözler artık yeni günde Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakerelerinin durdurulması yönündeki tavsiye kararını görüşülebileceği AB liderler zirvesine dönmüş durumda. Bugün ve yarın sürecek AB liderler zirvesinde Türkiye’nin müzakereleri dondurulması tavsiyesi kabul edilmezse, bu karar TL varlıklarını olumlu yönde etkileyebilir ve kurda tansiyon düşebilir. Fakat FED’in bu kararı ve 2017 yılına dair beklentilerinden dolayı gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı devam edebilir. Artık yılı kapatırken, piyasalar artık TCMB’nin son faiz toplantısını beklemeye başladı.

Anadolu Haber Ajansı