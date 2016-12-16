FED SONRASI PİYASALARDAKİ VOLATİLİTE SÜRÜYOR

İSTANBUL (AA) - Bu yıla 4 faiz artırımı öngörüsüyle başlayan Fed, 2016'nın son Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizleri 25 baz puan artırarak 2015'te olduğu gibi yılı tek faiz artışıyla tamamladı. Öte yandan Fed yetkililerinin gelecek yıl için daha önce 2 olan faiz artırım öngörüsü de 3'e yükselirken, yatırımcılar toplantı sonrası Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarını "şahin" olarak nitelendirdi.

Analistler, Fed'in faiz artırımının beklentiler dahilinde olduğunu belirterek, gelecek ay ABD başkanlığını devralacak Donald Trump'ın söylem ve politikaları ile Fed'in vereceği tepkilerin bundan sonraki süreç için piyasaların odağında yer alacağını kaydetti.

Fed kararları sonrasında yatırımcıların artan dolar talebinin etkisiyle dolar endeksi 103,56 ile Ocak 2003'ten bu yana en yüksek seviyeyi görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,64'e yükselmesi sonrasında 2,57'nin üzerinde dengelendi.

Öte yandan ABD'de dün kasım ayı enflasyonunun yükselişini 4'üncü aya taşıması ve imalat sanayi endeksinin 21 ayın zirvesine ulaşması sonrasında New York borsasında endekslerde artış görüldü. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,30, S&P 500 Endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Analistler, Fed'in kararından daha çok, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Trump'ın politikalarına ve çalışacağı ekibe ilişkin belirsizlikler ile 2017'de faiz artışının beklentilerden hızlı olabileceğine ilişkin endişelerin piyasalarda volatiliteyi artırdığını ifade etti. Bugün piyasalardaki denge arayışının sürebileceğine işaret eden analistler, ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ile inşaat izinleri verilerinin izleneceğini bildirdi.

Avrupa tarafında ise dün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmezken, avro/dolar paritesi 1,0367 ile Ocak 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Avrupa pay piyasalarında bankacılık hisselerindeki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,08, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,09 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

Analistler, Fed kararları sonrasında dolar ve tahvil faizlerindeki hareketin piyasalara yansımalarının izlenmeye devam edileceğini belirterek, bugün Avro Bölgesinde açıklanacak dış ticaret dengesi ile enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Asya tarafında ise dün dolar/yen paritesinin 118,66 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmesine karşın Nikkei endeksi yüzde 0,7 arttı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde küresel piyasalardaki negatif havanın etkisiyle güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa'da açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinden bulduğu destekle yükselişe geçti ve günü yüzde 1,04 artışla 77.678,59 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 3,54 seviyelerinden 3,50'ye kadar gerilemesi sonrasında bugün yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE, ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 76.200 seviyesinin destek, 78.200 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.00 Türkiye, ekim uluslararası yatırım pozisyonu

10.45 Fransa, aralık imalat sanayi güven endeksi

12.00 İtalya, ekim dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, ekim dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, kasım TÜFE

16.30 ABD, kasım konut başlangıçları

16.30 ABD, kasım inşaat izinleri

Anadolu Haber Ajansı