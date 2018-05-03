FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki günlük mayıs toplantısı sona erdi.

FOMC üyeleri, piyasaların beklediği gibi, oy birliğiyle faiz kararında değişikliğe gitmeme kararı aldı ve politika faizini değiştirmeyerek 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğunu duyurdu.

Karar metninde, iş gücü piyasasının güçlendiği ifade edilirken, ekonomik faaliyetlerin ılımlı şekilde arttığı belirtildi.

İstihdam artışının güçlü olduğuna yer verilen metinde, son aylarda işsizlik oranının da düşük olduğu kaydedildi.

Metinde, son 12 aylık bazda enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığına dikkat çekilirken, para politikasının güçlü iş gücü piyasası koşullarını desteklediği vurgulandı.

Uzmanlar, ABD'de enflasyon oranının Fed'in hedefi olan yüzde 2'ye yaklaştığına işaret ederek, bankanın haziran ayında faiz arttırma ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

Fed, en son 21 Mart'ta politika faizini 25 baz puan arttırmıştı.

Banka, geçen sene 3 kez olmak üzere, Aralık 2015'ten bu yana toplam 6 kez faiz artışı yaptı.