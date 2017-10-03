EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Ekonomistler, eylül ayında yüzde 0,65 artmasını bekliyordu.

Yıllık enflasyon ise yüzde 11,20 seviyesine çıktı.Ağustosta TÜFE, piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 0,52 artış göstermiş, yıllık enflasyon bir aylık molanın ardından yüzde 10.68 ile yeniden çift haneye çıkmıştı.Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyor.





En yüksek artış yeşil soğanda

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 14,75 ile yeşil soğanda görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 27,46 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu.





Çekirdek enflasyon 13 yılın zirvesinde

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ve altın hariç (C endeksi) eylülde aylık bazda yüzde 0,88 artarken, çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 10,98 oldu. Çekirdek enflasyon 2004'ten bu yana en yüksek düzeye çıkmış oldu.





TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,98 artış gerçekleşti.Aylık en yüksek artış yüzde 2,08 ile eğitim grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 1,58, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,34, lokanta ve otellerde yüzde 1,02 ve giyim ve ayakkabıda yüzde 0,80 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan sadece gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 0,23 oranında düşüş gerçekleşti.Yıllık en fazla artış yüzde 16,10 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,50, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,06, sağlık yüzde 11,90 ve eğlence ve kültür yüzde 11,85 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,08 ile TR31 (İzmir)’de oldu.İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 8,49 ile TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,89 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 11,52 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.



Eylül 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 61 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 281 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 72 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.





Üretici fiyatlarında yüzde 16.3 artış

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,26 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,72 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,35 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,57 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,34 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti.



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,31 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,90 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,08 ile ana metallerde gerçekleşti. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,61, gıda ürünleri yüzde 1,80 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 1,57 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.





Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Eylül ayında aylık ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Eylül 2017 [2003=100]

Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Eylül 2017 [2003=100]

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Eylül 2017 [2003=100]

Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Eylül 2017 [2003=100]

Basın Bülteni