ERDOĞAN KUR BASKISINI AZALTMAK İÇİN İŞE KOYULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ensonhaber Medya Grubu Başkanı Serkan Kalemciler'in de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ve birçok ülkenin milli paraları üzerinden kur baskısı yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Bunu aşmanın yolu kendi paralarınızla ticaret yapmaktır" dedi. İran, Çin ve Rusya ile çalışmaların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Dengeler anlamında hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"RUSYA VE İRAN TAMAM ÇİN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Belçika dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "Kur baskısı sadece Türkiye için değil, her yer için geçerli. Kur baskısı denen olayı frenleyebi-lecek olan en iyi araçlardan biri, uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır. Bunu Rusya ile konuştuk, kısmen başladık. İran ile kısmen başladık. Çin ile de konuşuyoruz." dedi.

"MİLLİ PARALARLA KUR BASKISINI AZALTACAĞIZ"

Ekonomi için çalışmaların bitmeyeceğini sözlerine ekleyen Başkan, "Ticaret Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konudaki görüşmeleri çok önem arz ediyor. Alışverişi milli paralarla yaptığımız oranda kur baskısı da azalacaktır. Ama bunu tümüyle sıfırlamak tabii ki mümkün değildir. Makro ve mikro ekonomik dengeler anlamında hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz. Bu hususta kararlılık önemli. Ekonomide söylem birliği de çok önemli. Her ağızdan ayrı bir ses çıkmamalı. Olumsuzluklara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com