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ERDOĞAN İSTEDİ,TL İLE İHRACAT YÜZDE 130 ARTTI

01 Mart 2017 Çarşamba 13:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithalat ve ihracatın yerli parayla yapılmaya başlanacağını açıklamasının ardından ekonomiden iyi haberler geliyor. TÜİK verilerinden alınan bilgiye göre, Türk lirası (TL) karşılığında yapılan ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 artış gösterdi.

ERDOĞAN İSTEDİ,TL İLE İHRACAT YÜZDE 130 ARTTI
 TL ile yapılan ihracat, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 130 artış kaydetti. Türkiye'nin ocakta yaptığı 11 milyar 277 milyon 645 bin dolarlık ihracatın 963 milyon 840 bin dolarlık bölümü TL karşılığında yapıldı.
Türk lirası (TL) karşılığında yapılan ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocakta yaptığı ihracat 11 milyar 277 milyon 645 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ihracatın 963 milyon 840 bin dolarlık bölümü TL karşılığında yapıldı.

TL ile yapılan ihracat, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130'luk artış kaydetti. Ocak 2016'da TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 419 milyon 234 bin dolar olmuştu.
Ocaktaki ihracatın yüzde 47,23'ü avro, yüzde 40,26'sı dolar, yüzde 8,55'i TL, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.
TL İLE YAPILAN İTHALAT YÜZDE 36 ARTTI
Verilere göre, ocak ayında 15 milyar 586 milyon 147 bin dolar olan toplam ithalat işlemlerinin de 1 milyar 81 milyon 229 bin dolarlık bölümü TL ile yapıldı.

TL ile yapılan ithalat tutarı, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 artış gösterdi. 2016 ocak döneminde ise 793 milyon 113 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.

Ocak ayında ithalatın yüzde 62,05'i dolar, yüzde 29,64'ü avro, yüzde 6,93'ü TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizdeki dalgalanmanın ardından ithalat ve ihracatın yerli parayla yapılmaya başlanacağını açıklamıştı. Erdoğan, bu konuda anlaşmaya varılan ülkelerin olduğunu duyurmuştu.




Anadolu Haber Ajansı
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