EN SEVİLEN BANKA ZİRAAT..

Ziraat Bankası, MediaCat-Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin Lovemarkları 2016 Araştırması kapsamında, bankacılık kategorisinde birinci seçilerek Türkiye’nin en sevilen banka markası oldu.

Kategori birincilerinin ödüllerine kavuştuğu Brand Week İstanbul 2016'da gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ali Kırbaş aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbaş, 2012 yılında değişen marka vaatleriyle olduğu gibi müşterilerine daha fazla hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Geldiğimiz aşamayı asla son nokta olarak kabul etmiyor, her yeni güne bugün ülkemiz ve müşterilerimiz için daha fazlasını nasıl yaparız diye uyanıyoruz. 153 yıllık bir markayı konumlandırırken elbette çok özenli olmamız gerekiyor. Hem 153 yılın verdiği olgunluğu taşıyacaksınız, hem de sektörün gerektirdiği dinamizmi yansıtıp, bunu da en güzel şekilde anlatacaksınız. Bugüne kadar bu kurguyu banka olarak pazarlama iletişiminde en doğru şekilde yönettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kırbaş, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası’nın 2011 yılının ikinci yarısında kurguladığı hedef ve stratejileri doğrultusunda 2012 yılında hayata geçirmeye başladığı değişim ve dönüşüm çalışmalarının başarıya ulaştığını ve müşterilerimizin her platformda dile getirdikleri beğenileri gözlemlemekten ve yaşamaktan gurur duyuyor, mutlu oluyoruz. Banka olarak, insanların hayatının içinde ve erişilebilirliği en yüksek bankayız. Ülkenin moral bankası olmanın da sorumluluğu ile çalışıyoruz. Daha fazlası için çalışmanın gönülleri kazanacağını inanıyor ve gönülleri kazanmanın tüm kazanımların ötesinde olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle gönüllerini kazandığımız herkese bankamız adına teşekkür ediyoruz."