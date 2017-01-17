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ELEKTRİK FATURASI "BİRLİKTE" DÜŞÜRÜLEBİLİR

17 Ocak 2017 Salı 12:09
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"Birlikte Akıllı Tarife" Portalı Kurucu Ortağı Öktem: Serbest tüketici hakkı bulunan elektrik aboneleri, bugün itibarıyla faaliyete geçen portaldan başvuru yaparak toplu elektrik alımı gerçekleştirebilirler"

ELEKTRİK FATURASI
ANKARA (AA) - Elektrikte serbest tüketici limitinin yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürülmesinin ardından elektrik tedarikçilerini seçme hakkı kazanan abonelerin, toplu elektrik alımı yapabileceği ve ne kadar çok katılımcı olursa o kadar indirimin kazanılabileceği "Birlikte Akıllı Tarife" portalı bugün itibarıyla kullanıma açılıyor.  "Birlikte Akıllı Tarife" portalı kurucu ortağı Volkan Öktem, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini yılda 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesiyle serbest tüketici sayısının 8,4 milyona yükseldiğini hatırlattı. 

Elektrikte tüketici limitinin düşürülmesiyle aylık faturası 82 lira ve üzerinde gelen kullanıcıların elektrik tedarikçilerini seçme hakkı elde ettiğine dikkati çeken Öktem, şunları kaydetti: "Limit düşüşü sonucunda mesken abonelerinin çoğu serbest tüketici olarak elektrik tedarikçilerini değiştirebilecek duruma geldi. Bu hakkı bulunan elektrik aboneleri, bugün itibarıyla faaliyete geçen birlikte.akillitarife.com portalından başvuru yaparak, toplu elektrik alımı gerçekleştirebilirler. Hiçbir koşul aranmayan ve istenildiği zaman çıkılabilen birlikte elektrik alımına kayıt yaptırmak için mesken veya işyeri elektrik aboneliği bulunan tüm kullanıcılar portal üzerinden 19 Şubat 2017 tarihine kadar başvurabilirler. Birlikte elektrik alım grubu oluştuğunda, tedarikçilere satın alma teklifi sunulacak ve kullanıcılar için en avantajlı teklifi veren firma yarışı kazanacak. Verilen indirim oranı ve seçilen tedarikçiye göre kullanıcılar indirimli tarifeye geçişlerini onaylayacak veya gruptan ayrılacaklar. Ne kadar çok kişi davet edilir ve bu gruba katılırsa elde edilecek tasarruf da o kadar artar. Böylece birlikte olmanın gücünü kullanan aboneler, toplu elektrik alımı gerçekleştirip tedarikçilerini değiştirerek daha ucuz ve indirimli tarifelere ulaşabilecekler."

"Yurtdışında çığır açtı" 
Uygulamanın yurt dışındaki örneklerine değinen Öktem, serbest tüketicilerin farklı elektrik tedarikçilerine geçerek yılda en az 1 fatura bedeli kadar tasarruf edebildiğini aktardı. 
Birlikte toplu elektrik alımı sayesinde özellikle Fransa, Belçika ve İspanya gibi ülkelerde elektrik abonelerinin aldığı indirimlerde çığır açıldığını vurgulayan Öktem, Fransa’da 2016'da 320 bin mesken abonesinin bu yöntemle elektrik tedarikçilerini değiştirerek avantajlı fiyatlara ulaştıklarını kaydetti.

Öktem, Türkiye'deki elektrik tüketicilerinin de bu şekilde bir katılımla daha avantajlı fiyatlara erişebileceklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Haber Ajansı
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