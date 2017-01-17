ELEKTRİK FATURASI "BİRLİKTE" DÜŞÜRÜLEBİLİR

Elektrikte tüketici limitinin düşürülmesiyle aylık faturası 82 lira ve üzerinde gelen kullanıcıların elektrik tedarikçilerini seçme hakkı elde ettiğine dikkati çeken Öktem, şunları kaydetti: "Limit düşüşü sonucunda mesken abonelerinin çoğu serbest tüketici olarak elektrik tedarikçilerini değiştirebilecek duruma geldi. Bu hakkı bulunan elektrik aboneleri, bugün itibarıyla faaliyete geçen birlikte.akillitarife.com portalından başvuru yaparak, toplu elektrik alımı gerçekleştirebilirler. Hiçbir koşul aranmayan ve istenildiği zaman çıkılabilen birlikte elektrik alımına kayıt yaptırmak için mesken veya işyeri elektrik aboneliği bulunan tüm kullanıcılar portal üzerinden 19 Şubat 2017 tarihine kadar başvurabilirler. Birlikte elektrik alım grubu oluştuğunda, tedarikçilere satın alma teklifi sunulacak ve kullanıcılar için en avantajlı teklifi veren firma yarışı kazanacak. Verilen indirim oranı ve seçilen tedarikçiye göre kullanıcılar indirimli tarifeye geçişlerini onaylayacak veya gruptan ayrılacaklar. Ne kadar çok kişi davet edilir ve bu gruba katılırsa elde edilecek tasarruf da o kadar artar. Böylece birlikte olmanın gücünü kullanan aboneler, toplu elektrik alımı gerçekleştirip tedarikçilerini değiştirerek daha ucuz ve indirimli tarifelere ulaşabilecekler."
"Yurtdışında çığır açtı"
Uygulamanın yurt dışındaki örneklerine değinen Öktem, serbest tüketicilerin farklı elektrik tedarikçilerine geçerek yılda en az 1 fatura bedeli kadar tasarruf edebildiğini aktardı.
Anadolu Haber Ajansı
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