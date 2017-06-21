EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ, DEİK İFTARINA KATILDI

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye olarak şu an çok önemli bir kavşak noktasındayız. Türkiye olarak o etken ekonomi, etken dış ticaret politikaları ile 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmamız var. 5 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmamızı bu sene içinde sonlandıracağız, diğer ülkelerle de görüşmelerimiz devam ediyor. En önemlisi AB ile Gümrük Birliği Anlaşmamızı güncellemek." dedi.

Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Konuşmasına DEİK'in yaptığı çalışmalarının öneminden bahsederek başlayan Zeybekci, dünyanın çok hızlı şekilde değiştiğine işaret etti.

İdeolojik sınırların tamamının değiştiğini, artık sınırların ekonomik menfaatler üzerine kurgulanmaya başladığını belirten Zeybekci, Türkiye'nin içinde bulunduğu kültür coğrafyasında yaşanan değişimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zeybekci, Türkiye'nin geçmişteki krizlerde ödediği bedeller hakkında katılımcılara bilgi vererek, geçmişte yapılan hatalardan ibret alındığını bugün Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 11 lirasının faize gittiğini söyledi.

Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu 11 lira ile bile şu an Türkiye'de yatırım yapılabilir bir seviye olmadığına kanaat getiriyoruz. Türkiye'de finansman pahalı. Evet finansman bol, kolaylaşmak ile ilgili sıkıntılar olabilir ama kolaylaştırdık. Kolaylaştırdık ama pahalı. Bu parayla yatırım yapılır mı, yapılmaz. Bu yüzden farklı yöntemler, farklı teşvikler ortaya koyuyoruz. Bunlarla, finansın maliyetlerini aşağı çekmeye çalışıyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor. Artık dünyanın bu hızlı değişiminde Türkiye edilgen bir ekonomi olarak yoluna devam edemeyeceğini biliyor."

Türkiye'nin 2023 hedeflerine işaret eden Zeybekci, Türkiye'nin bugüne kadar geldiği yöntemle 2023 yılı hedeflerine gitmesinin mümkün olmadığını, Türkiye'nin yapılması gerekenleri çok iyi bildiğini dile getirdi.

Enerji ve ham madde kaynaklarının sürdürülebilir şekilde garanti alınması, bilgiyi tüketen değil üreten bir ülke olunması, tüketim ve dağıtım kanallarının kontrol edilmesi, kimseye çok üst düzeyde faizler ödenmemesi, finans kaynaklarının Türkiye tarafından kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Zeybekci, bu yeni dönüşümle Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet yolculuğuna ulaşabileceğini anlattı.

- "Biz edilgen bir ülke, edilgen bir ekonomi olamayız"

Zeybekci, problemin tanımlanması, hedeflerin ortaya koyulması ve yol haritasının belirlenmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 2023 ve sonrası hedeflere ulaşılabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz problemi tanımladık, hedeflerimizi ortaya koyduk, yol haritamızı belirledik ve hedeflere mutlaka ulaşacağız. Nasıl? Özel sektör eliyle. Özel sektör yatırımlarını artırarak, özel sektör eliyle her gün bir önceki günden daha fazla üreterek, daha fazla ihracat yaparak ve her gün bir önceki günden daha fazla istihdam yaratarak bunları gerçekleştireceğiz.

Oturduğumuz yerden olmayacağını çok iyi biliyoruz. 2016 yılında başlattığımız o yeniden ihracat seferberliği ve ihracata dayalı büyüme metoduyla, Türkiye artık bunu yapabiliriz dedi. Biz başarmak zorundayız, biz edilgen bir ülke, edilgen bir ekonomi olamayız. Eğer yolumuza devam edeceksek ki, edeceğiz, kıyamete kadar bu al bayrak bu coğrafyada dalgalanacak ve kıyamete kadar bu aziz millet Anadolu coğrafyasında egemen olacak."

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin bunları dostları ile beraber yapacağını dile getirerek, dönemin paylaşma ve bölüşme dönemi olduğunu söyledi. Türkiye'nin şu an çok önemli bir kavşak noktasında olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak şu an çok önemli bir kavşak noktasındayız. Türkiye olarak şu an o etken ekonomi, etken dış ticaret politikalarıyla 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmamız var. 4 ülke grubu olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile olan STA'mızın genişlemesi ile ilgili, yani Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamındaki genişlemeyi eşdeğer bir şekilde yapabilmek için...

Yine 5 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmamızı bu sene içinde sonlandıracağız, diğer ülkelerle de görüşmelerimiz devam ediyor. En önemlisi AB ile Gümrük Birliği Anlaşmamızı güncellemek. 21 yıldan beri sürdürdüğümüz AB ile bu Gümrük Birliği ilişkisinde, bizim kabul edebileceğimiz bir ilişki değildi bu. Hiçbir şart belirlemesinde olmadığımız, bütün şartların Gümrük Birliği tarafından belirlendiği, üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmalarda Türkiye'nin kapıları otomatik olarak açılırken, o üçüncü ülkenin Türkiye'ye kapılarını açmadığı, dar kapsamlı olan bu Gümrük Birliği Anlaşmasında çok önemli bir noktaya geldik."

Gümrük Birliği'nin Türkiye için önemli olduğunu belirten Zeybekci, "AB ile ticarette ihracatımızın yüzde 49'unu AB'ye yapıyoruz. İthalatımızın yüzde 40'ını, toplam dış ticaretimizin de yüzde 44'ünü AB ile yapıyoruz. Ürettiğimiz her otomotivin yüzde 79'unu AB'ye satıyoruz. Tekstil ve konfeksiyonun yüzde 60'ın üzerindeki kısmını AB'ye satıyoruz, bu beğenmediğimiz Gümrük Birliği'ne rağmen." dedi.

- "Türkiye tek başına AB'nin büyümesini artırabiliyor"

Gelinen noktanın Türkiye için kazanç olduğunu dile getirip, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellemesinde iki tarafın mutabık kaldığını bildiren ve bu anlamda yapılan çalışmalardan söz eden Zeybekci, Türkiye'nin tek başına AB'nin büyümesini artırabildiğine dikkati çekti.

İki taraf bir araya geldiğinde, iki tarafında kazançlı çıktığını söyleyen Zeybekci, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini önemsiyoruz, onlar da önemsiyor. O yüzden bu cuma günü biz Ekonomi Bakanı olarak Brüksel'deyiz ve karşıtımız olan meslektaşımızla son durumun değerlendirmelerini yapacağız ve bu yıl sonuna kadar da bu anlamda resmi olarak önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Orada da süreç devam ediyor. AB Komisyonu AB Konseyi'nden oy birliği ile yetki istedi, bu yetkiyi alacaklar. Avrupa Parlementosu'nda süreçler devam ediyor." şeklinde konuştu.

İngiltere ile AB arasında Brexit görüşmelerinin de başladığını anımsatan Zeybekci, gerçekleştiği gün İngiltere ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın eş zamanlı devreye gireceğini, bu konuda mutabakat olduğunu, İngiltere'nin bu anlamda ilk mutabık kalıp görüşme başlattığı ülkenin de Türkiye olduğunu söyledi.

Zeybekci, İngiltere ile Türkiye arasında ortak yerde buluşulacağını ifade ederek Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin çok önemli süreçlerden geçtiğine işaret eden Zeybekci, "2016 yılında tüm bunlara rağmen Türkiye olarak yıl sonunda yüzde 2,9 büyüyerek başımız dimdikti." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı