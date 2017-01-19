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ECB FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

19 Ocak 2017 Perşembe 16:14
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ECB Yönetim Konseyi bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı

ECB FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ
FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi. 

ECB'den yapılan açıklamada, yönetim konseyinin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin yüzde 0'da, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Varlık alım programının 2017 yılının mart ayı sonuna kadar aylık 80 milyar avro olarak devam edeceği aktarılan açıklamada, Nisan 2017'den itibaren ise varlık alım programının aylık 60 milyar avro seviyesinde Aralık 2017 sonuna kadar devam edeceği ve gerekmesi durumunda daha da uzatılabileceği anımsatıldı.

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda, yönetim konseyinin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu vurgulandı. 

ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararının ardından Türkiye saatiyle 16.30'da Frankfurt'ta basın toplantısı düzenleyecek. Uzmanlar, Draghi'nin toplantıda yeni bir tedbir planı açıklamasını beklemiyor. 

Anadolu Haber Ajansı
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