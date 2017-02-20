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DOLAR/TL 1,5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:36
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Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'yi gördü.

DOLAR/TL 1,5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ
İSTANBUL (AA) - 

Güne 3,6304'ten başlayan dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6132'ye kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarıyla 3,6350 seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL, saat 13.45 itibarıyla 3,6345 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL yatay seyirle 3,8615, sterlin/TL ise yüzde 0,40 artışla 4,5305 seviyelerinden işlem görüyor.  

Analistler, cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredilerinde geri ödemelerin TL olarak yapılabileceğini açıklamasının ardından dolar/TL'de düşüşün hızlandığını belirterek, yurt dışında devam eden risk iştahının da desteğiyle 3,60 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi. 

Bu hafta, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar ile hafta genelinde Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin de izleneceğini kaydetti. 



Anadolu Haber Ajansı
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