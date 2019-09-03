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Dolar, 5.75'in altına indi

Güne yükselişle başlayan ve 5.82'nin üzerini test eden dolar/TL, ağustos ayı enflasyon verileri sonrası düşüşe geçerek 5.75'in altına indi.

Dolar, 5.75'in altına indi

Güne yükselişle başlayan ve 5.82'nin üzerini test eden dolar/TL, ağustos ayı enflasyon verileri sonrası düşüşe geçerek 5.75'in altına indi.

03 Eylül 2019 Salı 15:46
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Dolar, 5.75'in altına indi

Dolar/TL, 5.80 altında dar bantta dalgalı seyrine devam ediyor. Piyasa, 12 Eylül'de açıklanacak TCMB faiz kararı öncesinde ağustos ayı enflasyon verilerini önemli bir gösterge olarak izliyordu. Enflasyon, ağustos ayında piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Aylık bazda yüzde 1,3 artması beklenen TÜFE yüzde 0,86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 15.01'e geriledi.

Söz konusu tablo, eylül ayında faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. 12 Eylül'e kadar TL'nin seyri ve Türkiye'nin CDS seviyesinin önemli olacağını belirten analistler, enflasyondaki düşüşün de desteklemesiyle politika faizinde 200 baz puan indirim gelebileceğini düşünüyor.

Enflasyon öncesi en yüksek 5.8237 seviyesini gören dolar/TL, enflasyon sonrası 5.80'in altına indi.

Günün ikinci yarısında düşüşü sürdüren kur, 5.7430'a kadar indi. Kurda işlemler saat 15:40 itibariyle 5.7455 seviyesinden gerçekleşiyor.

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