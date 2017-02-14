banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

DOĞRUDAN YATIRIM ARALIKTA 17 AYIN ZİRVESİNE ULAŞTI

14 Şubat 2017 Salı 10:39
Bu haber 478 kez okundu

Türkiye'ye doğrudan sermaye yatırımı Aralık 2016'da yaklaşık 2 milyar dolar ile son 17 ayın zirvesine yükseldi

DOĞRUDAN YATIRIM ARALIKTA 17 AYIN ZİRVESİNE ULAŞTI
İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım, Aralık 2016'da 1 milyar 991 milyon dolar ile son 17 ayın zirvesini gördü. AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt dışında yerleşikler Türkiye'ye 2016 yılında 6 milyar 724 milyon dolar tutarında doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımın yüzde 30'luk bölümü yılın son ayında yapıldı. Geçen yılın aralık ayında Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon dolar ile son 17 ayın en yüksek yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti. Aralık 2016'da doğrudan yabancı yatırım bir önceki aya kıyasla yüzde 446 ve 2015'in aralık ayına göre de yüzde 37,4 artış gösterdi. 2015 yılında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı 12,1 milyar dolar düzeyindeydi.

En fazla yatırım İngiltere'den
Geçen yıl Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım Avrupa ülkelerinden oldu. Avrupa ülkelerinden toplam yatırım tutarı 4 milyar 265 milyon dolar düzeyinde olurken, 2015'te ise Avrupa'dan 7 milyar 980 milyon dolarlık doğrudan yatırım gelmişti. Avrupa ülkelerinden en fazla yatırım yapan ülke ise İngiltere oldu. İngilizler 2016'nın tamamında 961 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, İngiltere'yi 956 milyon dolarlık yatırımla Hollanda, 430 milyon dolarla Almanya ve 409 milyon dolarla İspanya izledi. 2016'da Asya ülkelerinden Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Asya ülkelerinden en fazla yatırımı 652 milyon dolarla Azerbaycan yaptı. Azerbaycan'ı 375 milyon dolarlık yatırımla Katar takip etti. ABD'den geçen yıl 391 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı. 2016'nın tamamında olduğu gibi geçen yılın son ayında da en fazla yatırımın yapıldığı ülke 444 milyon dolarla İngiltere oldu. İngiltere'yi 394 milyon dolarla Hollanda, 300 milyon dolarla Çin, 285 milyon dolarla Katar ve 175 milyon dolarla Azerbaycan izledi.

Doğrudan yatırımların 5'te 1'i bankalara
Yurt dışındaki yerleşikler 2016'da en çok doğrudan yatırımı bankalara yaptı. Bankalara geçen yıl 1 milyar 271 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleşti. Geçen yılki toplam doğrudan yatırımların yüzde 19'u bankacılık sektörüne, yüzde 10,6'sı (715 milyon dolar) elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörüne ve yüzde 9,1'ü (611 milyon dolar) toptan ve perakende ticaret sektörüne ve yüzde 8,9'u (598 milyon dolar) ulaştırma ve depolama sektörüne yapıldı.

2015 ve 2016 yılları ile geçen yılın aralık ayında Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan ülkeler şöyle (milyon dolar):
 Ülke 2015 Ocak-Aralık Aralık 2016 2016 Ocak-Aralık
İngiltere 585 444 961
Hollanda 1.184 394 956
Azerbaycan 839 175 652
Almanya 355 32 430
İspanya 2.305 25 409
ABD 1.619 54 391
Katar 350 285 375
Avusturya 80 12 361
Japonya 314 114 329
Çin 451 300 300
Lüksemburg 1.252 99 287
Diğer 2.740 57 1.273
TOPLAM 12.074 1.991 6.724

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.