DOĞRUDAN YATIRIM ARALIKTA 17 AYIN ZİRVESİNE ULAŞTI

En fazla yatırım İngiltere'den
Geçen yıl Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım Avrupa ülkelerinden oldu. Avrupa ülkelerinden toplam yatırım tutarı 4 milyar 265 milyon dolar düzeyinde olurken, 2015'te ise Avrupa'dan 7 milyar 980 milyon dolarlık doğrudan yatırım gelmişti. Avrupa ülkelerinden en fazla yatırım yapan ülke ise İngiltere oldu. İngilizler 2016'nın tamamında 961 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, İngiltere'yi 956 milyon dolarlık yatırımla Hollanda, 430 milyon dolarla Almanya ve 409 milyon dolarla İspanya izledi. 2016'da Asya ülkelerinden Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Asya ülkelerinden en fazla yatırımı 652 milyon dolarla Azerbaycan yaptı. Azerbaycan'ı 375 milyon dolarlık yatırımla Katar takip etti. ABD'den geçen yıl 391 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı. 2016'nın tamamında olduğu gibi geçen yılın son ayında da en fazla yatırımın yapıldığı ülke 444 milyon dolarla İngiltere oldu. İngiltere'yi 394 milyon dolarla Hollanda, 300 milyon dolarla Çin, 285 milyon dolarla Katar ve 175 milyon dolarla Azerbaycan izledi.
Doğrudan yatırımların 5'te 1'i bankalara
Yurt dışındaki yerleşikler 2016'da en çok doğrudan yatırımı bankalara yaptı. Bankalara geçen yıl 1 milyar 271 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleşti. Geçen yılki toplam doğrudan yatırımların yüzde 19'u bankacılık sektörüne, yüzde 10,6'sı (715 milyon dolar) elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörüne ve yüzde 9,1'ü (611 milyon dolar) toptan ve perakende ticaret sektörüne ve yüzde 8,9'u (598 milyon dolar) ulaştırma ve depolama sektörüne yapıldı.
2015 ve 2016 yılları ile geçen yılın aralık ayında Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan ülkeler şöyle (milyon dolar):
|Ülke
|2015 Ocak-Aralık
|Aralık 2016
|2016 Ocak-Aralık
|İngiltere
|585
|444
|961
|Hollanda
|1.184
|394
|956
|Azerbaycan
|839
|175
|652
|Almanya
|355
|32
|430
|İspanya
|2.305
|25
|409
|ABD
|1.619
|54
|391
|Katar
|350
|285
|375
|Avusturya
|80
|12
|361
|Japonya
|314
|114
|329
|Çin
|451
|300
|300
|Lüksemburg
|1.252
|99
|287
|Diğer
|2.740
|57
|1.273
|TOPLAM
|12.074
|1.991
|6.724
Anadolu Haber Ajansı
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