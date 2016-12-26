banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALESİNİ AKSA KAZANDI

26 Aralık 2016 Pazartesi 17:24
Bu haber 568 kez okundu

Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesinde doğal gaz dağıtımı yapacak şirketin belirlenmesi için bugün düzenlenen ihalede, Türkiye genelinde 24 il, 106 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz kazandı.

DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALESİNİ AKSA KAZANDI
EPDK’nın Türkiye’de doğal gaz dağıtımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında, Ağrı ili ve Doğubeyazıt ilçesi doğal gaz dağıtım ihalesini 24 il, 106 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtımı yapan Aksa Doğalgaz kazandı. İhale sonrası bir açıklama yapan Aksa Doğalgaz CEO’su Yaşar ARSLAN;

“ihalenin başta Ağrı ve Doğubeyazıt halkı olmak üzere tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye’nin dört bir yanında doğal gaz hizmeti veriyoruz. Hizmet verdiğimiz bölgelerin tümünde uzman kadrolarımız ve yatırım azmimizle ülkemizin, vatandaşımızın doğal gaz hizmetinden en iyi hizmet kalitesiyle yararlanması için çalışıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız, Ağrı Doğubeyazıt ihalesi kapsamında hizmet vereceğimiz bölgelerdeki hizmet kalitemiz için şimdiden teminat niteliğindedir.

Türkiye’de yaşayan her yurttaşın bu konfordan, ekonomik ve çevreci yakıt doğal gazdan faydalanması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve EPDK gibi bizlerin de en büyük arzusudur. Bu alanda özel bir uzmanlığımız bulunması da naçizane Ağrı ve Doğubeyazıt bölgemiz için mutlaka önemli bir avantaj olacaktır.

Doğal gazın yaygınlaşması için ülke genelinde faaliyetlerimizi azimle sürdürüyoruz. Aksa Doğalgaz, daha nefes alınabilir şehirler için faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde yatırımlarını hızla tamamlayarak gerek müşterilerine bu hizmeti hemen ulaştırmayı ve gerekse de şehirlerimizin havasının tertemiz olmasını amaçlamaktadır.

Ağrı ili ve Doğubeyazıt ilçemizde önümüzdeki 5 yılda 100 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. bu yatırımlar neticesinde, Ağrı ve Doğubeyazıt’ta doğrudan ve dolaylı olarak 250 Milyon TL’lik bir ekonomik büyüklük oluşacak. İstihdama, bölgeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle ihalenin tekrar tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.