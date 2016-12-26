DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALESİNİ AKSA KAZANDI

EPDK’nın Türkiye’de doğal gaz dağıtımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında, Ağrı ili ve Doğubeyazıt ilçesi doğal gaz dağıtım ihalesini 24 il, 106 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtımı yapan Aksa Doğalgaz kazandı. İhale sonrası bir açıklama yapan Aksa Doğalgaz CEO’su Yaşar ARSLAN;

“ihalenin başta Ağrı ve Doğubeyazıt halkı olmak üzere tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye’nin dört bir yanında doğal gaz hizmeti veriyoruz. Hizmet verdiğimiz bölgelerin tümünde uzman kadrolarımız ve yatırım azmimizle ülkemizin, vatandaşımızın doğal gaz hizmetinden en iyi hizmet kalitesiyle yararlanması için çalışıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız, Ağrı Doğubeyazıt ihalesi kapsamında hizmet vereceğimiz bölgelerdeki hizmet kalitemiz için şimdiden teminat niteliğindedir.

Türkiye’de yaşayan her yurttaşın bu konfordan, ekonomik ve çevreci yakıt doğal gazdan faydalanması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve EPDK gibi bizlerin de en büyük arzusudur. Bu alanda özel bir uzmanlığımız bulunması da naçizane Ağrı ve Doğubeyazıt bölgemiz için mutlaka önemli bir avantaj olacaktır.

Doğal gazın yaygınlaşması için ülke genelinde faaliyetlerimizi azimle sürdürüyoruz. Aksa Doğalgaz, daha nefes alınabilir şehirler için faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde yatırımlarını hızla tamamlayarak gerek müşterilerine bu hizmeti hemen ulaştırmayı ve gerekse de şehirlerimizin havasının tertemiz olmasını amaçlamaktadır.

Ağrı ili ve Doğubeyazıt ilçemizde önümüzdeki 5 yılda 100 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. bu yatırımlar neticesinde, Ağrı ve Doğubeyazıt’ta doğrudan ve dolaylı olarak 250 Milyon TL’lik bir ekonomik büyüklük oluşacak. İstihdama, bölgeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle ihalenin tekrar tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.