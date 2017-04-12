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DIŞ TİCARET RAKAMLARI AÇIKLANDI

12 Nisan 2017 Çarşamba 10:34
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İhracat birim değer endeksi, şubat ayında yıllık bazda yüzde 0,3 azaldı, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,3 artış gösterdi.

DIŞ TİCARET RAKAMLARI AÇIKLANDI
İhracat birim değer endeksi, şubat ayında yıllık bazda yüzde 0,3 azaldı, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 düştü. Endeks, aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 1,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 ve yakıtlarda yüzde 58,5 yükseldi.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 7,3 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,3, yakıtlarda yüzde 31,4 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 1,4 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,6 düştü
İhracat miktar endeksi şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 geriledi. Endeksin aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,1, yakıtlarda yüzde 15,9 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 5,4 arttığı görüldü.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 5,3 azaldı. Endekste geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,3, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 10,7 düşüş yaşanırken, yakıtlarda yüzde 8,7 artış gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ocakta 145,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 düşüşle şubatta 143,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın şubat ayında 135,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,8 artarak, bu yılın şubat ayında 138,3 oldu.

Ocak ayında 129,3 olan ithalat miktar endeksi şubat ayında da değişmedi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın şubat ayında 122,8 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 3,3 azalışla bu yılın şubat ayında 118,8 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılının şubat ayında 114,8 olan dış ticaret haddi 8,1 puan azalarak, 2017'nin aynı ayında 106,7 oldu.

Anadolu Haber Ajansı
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