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DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

29 Eylül 2017 Cuma 10:48
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AB'ye yapılan ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 6 milyar 26 milyon dolar oldu - Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi, en fazla ithalat ise Çin'den yapıldı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 6 milyar 26 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ağustos ayında yüzde 46,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 45,3 olarak kayıtlara geçti. AB'ye yapılan ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı ve 6 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 340 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 971 milyon dolarla Irak, 849 milyon dolarla İngiltere ve 717 milyon dolarla ABD takip etti. İthalatta ilk sırayı 2 milyar 116 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 859 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 590 milyon dolarla Rusya ve 986 milyon dolarla İtalya izledi.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 445 milyon 62 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçları" ise 1 milyar 301 milyon 169 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ağustosta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 254 milyon 930 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 181 milyon 394 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,4 oldu. Ağustosta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40 olarak hesaplandı.

Anadolu Haber Ajansı
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