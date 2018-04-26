DAIKIN YENİ SEZON AÇILIŞINI YÜZDE 30’LUK BÜYÜME İLE YAPTI

İklimlendirme sektörünün dünya lideri Daikin, Türkiye’deki hızlı büyümesini devam ettiriyor. Temmuz 2011 yılında doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan ve her yıl çift haneli büyüme kaydeden Daikin, 2017 mali yılını 1 milyar 303 milyon lira ciro ile kapattı. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Ciromuzdaki yüzde 30’a varan artışla hedeflerimizin üzerine çıktık ve ihracattan istihdama her alanda büyüdük. Böylece 2020 yılı hedeflerimize bir adım daha yaklaştık” dedi. Önder, bu büyümede kullanıcıların enerji ve çevre dostu ürünleri tercih etmesi, tasarruf bilincinin gelişmesi gibi faktörlerin de etkili olduğunu vurguladı.

2020 HEDEFİ 1.6 MİLYAR CİRO

Nisan 2018 itibariyle yeni mali yılın açılışını yapan Daikin Türkiye’nin yeni sezona da büyük bir moral ve motivasyon ile başladığını dile getiren Hasan Önder, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir önceki yılı 1.006 milyar TL. ciro ile kapatmış ve 2017 mali yılına girerken kendimize yüzde 20’lik bir büyüme hedefi koymuştuk. Ancak yıl boyunca gösterdiğimiz performans ile bunu aştık. Geldiğimiz nokta; Daikin Türkiye olarak faaliyete başladığımız günden bu yana 6,5 kat büyüdüğümüzü de gösteriyor. 2010 yılında 202 milyon lira olan ciromuz, Daikin Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptığımız 2011 yılında 340 milyon liraya çıkmıştı. Biz daha o zaman kendimize 1 milyar TL’yi aşan ciro, bin kişinin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. 2016 yılında milyar ciro, 2017 yılında da bin kişilik istihdam barajını aştık. Son 4 yıllık büyüme hızımız yüzde 100’ü geçti. Şu anda 1 milyar 303 milyon lira cirosu olan 1.250 kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz 2020 yılında ciroda 1.6 milyar TL.’ye, istihdamda da 1.500 kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz.”

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Büyük projelerin tercihi olmaya 2017 yılında da devam eden VRV sistemler ile konut tipi split klimaların satışlarda ağırlığını koruduğunu belirten Önder, “Isıtmada da büyük bir atılım yaptık. Bu çıkışı devam ettireceğiz” dedi. Önder, sözlerine şöyle devam etti: “Segmentinin en küçüğü olmasıyla dikkat çeken ve Daikin markasını taşıyan ilk yoğuşmalı kombiyi tasarlamış olmak tam da beklediğimiz sonuçları verdi. Böylece soğutmada olduğu gibi ısıtmada da iddiamızı ispatlamış olduk. Geçen yılki ciromuzun 210 milyon lirası ısıtmadan geldi. Isıtmanın payını 2020 yılına kadar yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor ve bu alanda büyük bir ihracat potansiyeli görüyoruz. Daikin Premix Tam Yoğuşmalı Kombi’yi 7 milyon liralık bir yatırımla geliştirmiştik. Bu seriyi genişletmek için 5 milyon TL.’lik yatırım planımız devrede. Yatırımlarımız ısıtma ile sınırlı kalmayacak. Daikin, Türkiye’ye doğrudan yatırımcı olarak gelirken 260 milyon dolarlık bir satın alma yaparak Airfel’i bünyesine katmıştı. 2012 yılından bu yana da 100 milyon TL’lik yatırımlar yaptık. 2020 hedeflerimiz doğrultusunda 50 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz.”

Daikin’in toplam cirodaki başarısının ihracata da yansıdığına dikkat çeken Önder, “Geçen yıl ihracatta yüzde 26’nın üzerinde artış yakaladık” dedi. Önder, “Daikin Türkiye olarak Çin’den Avrupa ülkelerine kadar 44 ülkeye kombiden radyatöre uzanan geniş kapsamlı ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu pazarlardaki gücümüzü pekiştirmek ve 2020 yılında 200 milyon dolar ihracata ulaşmak” diye konuştu.

KADIN TEKNİSYENLER SEKTÖRDE TABULARI YIKTI

Konuşmasında kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlatılan Sakura Kadın Teknisyenler Programı’na değinen Önder, “Daikin’in kurum felsefesi doğrultusunda içinde yaşadığımız topluma değer katan ve çalışanlarına fırsat eşitliği sunan bir şirket olmaya devam edeceğiz” dedi. Önder, yeni bir meslek edinmek isteyen kadınlar için başlattıkları programı da şöyle anlattı; “Kadınlarımızı desteklemek, onları ekonomiye ve sektörümüze kazandırmak bizim için çok önemli. Bu amaç doğrultusunda daha önce üniversite mezunu kadınlarımızı kendi iş yerlerini açmaları için desteklemiş ve onları iklimlendirme sektörüne kazandırmıştık. Sakura Kadın Girişimciler adını taşıyan bu projemizin başarısı, bize üniversite mezunu olamayan kadınlarımızı da kapsayan eğitim ve iş programları oluşturmamız için cesaret verdi. Böylece sektörümüzde ‘erkek işi’ olarak bilinen teknisyenlik alanına kadınları dahil ettiğimiz Sakura Kadın Teknisyenler Projesi’ni hayata geçirdik. 13 farklı ilden 23 kadın teknisyenimiz proje kapsamında verilen eğitimleri tamamladı ve montaj sürecinde yer almak için ekipleriyle birlikte işbaşı yaptı. Her biri çok başarılı, azimli ve yetenekli bu kadınlarımız ile sektörümüzde yepyeni bir sayfa açtık. Onlar sadece kendi hikayelerinin kahramanı değil, aynı zamanda hem sektörümüz hem de ülkemiz için öncü ve örnek kadınlar. Daikin olarak bir yandan fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda hem beyaz hem de mavi yakalı kadın çalışan oranımızı yüzde 30’lardan daha yukarı çıkarmak için çalışırken, diğer yandan kadınların mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak işgücüne katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz.”

ErP YÖNETMELİĞİ BİZİ GÜÇLENDİRİR

Bu ay yürürlüğe giren ErP yönetmeliğinin getireceği yoğuşmalı kombi ve kazan zorunluluğunun iklimlendirme sektörünün gelişimine önemli katkıları olacağını vurgulayan Önder, bu konuda şunları söyledi: “Yeni uygulamadan kullanıcı, üretici ve ülke ekonomisi kazançlı çıkacak. Soğutmada olduğu gibi ısıtmada da tasarruf değerleri yüksek, verimli cihazların kullanılması bizim gibi Ar-Ge’ye, inovasyona ve teknolojiye yatırım yapan firmaları güçlendirir. Daikin olarak yoğuşmalı kombi ve kazanlardaki geniş ürün gamımızla, hatta bunun daha da ötesinde hibrit ürünlerimizle biz bu değişikliğe hazırız. Kısa bir süre önce Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası’nı kullanıma sunduk. Yenilenebilir enerji kaynağı ile çalışan ve gerekli hallerde doğalgaza geçiş yapan hibrit sistemler kullanıcılarına daha ucuz, daha çevreci bir enerji kullanımı olanağı sağlıyor. Geleceğin teknolojisini şimdiden kullanıcılarına sunan bir marka olarak sezonsal verimlilikte olduğu gibi ErP Yönetmeliği’nin uygulanmasını da destekliyoruz.”

MULTİ SİSTEMLER KENTSEL DÖNÜŞÜMLE BÜYÜYOR

Daikin’in gündemindeki bir diğer konunun da multi sistemler olduğunu açıklayan Önder, şu bilgileri verdi: “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmekte olan bu segmentte yeni nesil soğutucu gaz Reform 32 (R32) ile çalışan yeni bir seriyi satışa sunduk. Tek bir dış ünite ile birden fazla klimanın çalışmasına imkan veren multi sistemler görüntü, ses ve çevre kirliliğinin önüne geçen özellikleri ile öne çıkıyor. Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte konutlarda kullanımı artan multi sistemler, dış ünitelerin yerleştirilmesi için kısıtlı yer olması ve dış ünite yerleşimini sınırlayan lokal düzenlemeler nedeniyle konutlarda giderek daha fazla tercih ediliyor. Biz de Daikin olarak, sahip olduğumuz uzmanlık ve teknoloji ile bu alanda da kullanıcılarımıza en iyi çözümleri sunmaya, sektörün gelişimine destek olmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra, yeni doğalgaz ulaşacak şehirler, eski cihazların yenilenmesi, daha az enerji tüketen ve çevre dostu cihazların yaygınlaşması gibi pek çok faktörün, sektörümüzün gelişimine katkıda bulunacağını öngörüyoruz. Daikin Türkiye olarak geniş ürün gamımız ve yatırımlarımız ile bundan sonra da sektörümüzün gelişimine öncülük edeceğiz.”