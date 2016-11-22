ÇİN'DEN TÜRK MARKALARINA YATIRIM DAVETİ

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Çin'in önde gelen alışveriş merkezi (AVM) yatırımcılarından biri olan SCPG'nin, Türk markalarını Çin'de mağaza açmaya davet ettiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, BMD Başkanı Öncel, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen Uluslararası Perakende ve Gayrimenkul Fuarı MAPIC dönüşünde değerlendirmelerde bulundu.

Öncel, fuarda, BMD önderliğinde oluşturulan Türk markaları standının büyük ilgi gördüğünü belirterek, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin de kurumsal olarak yer aldığı stantta dünyanın dört bir köşesinden ziyaretçileri ağırladıklarını anlattı.

Bugün 97 BMD markasının 112 ülkede, 14 bin 606 satış noktası bulunduğunu aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Bunun 2 bin 494'ü mağaza, 12 bin 112'si ise corner, shop in shop gibi diğer satış alanlarından oluşuyor. MAPIC, bu yurt dışı satış noktalarını daha da büyütmek için değerli bir fırsat. Bu yıl, özellikle Rusya ve Türki Cumhuriyetler ile Körfez bölgesi, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan gelen yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdik. Çin'in en büyük AVM yatırım firmalarından biri olan SCPG Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü Fion Hui de Türk markalarını Çin'e yatırım yapmaya davet etti. Bu daveti BMD içinde değerlendirip, dünyanın en büyük pazarlarından olan Çin'de daha etkin bir şekilde yer alabilmenin yollarına bakacağız."

Öncel, perakendenin yeni merkezi olan İstanbul'da, bölgesel düzeyde bir MAPIC etkinliği düzenlenmesinin de önemli geri dönüş sağlayacağını ifade etti.

BMD Genel Sekreteri Ekrem Utku ise MAPIC'te dernek olarak 50 görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ukrayna, Kanada, Gürcistan, Fas, Fransa, İsveç, İngiltere, Belçika, Hollanda, İran gibi onlarca ülkeden AVM yatırımcıları, servis sağlayıcılar ve kiralama firmaları projelerini aktardı, BMD markalarıyla temas kurmak istedi. BMD olarak 2016 sonuna kadar olan süreçte ve 2017'de Kiev, Dubai, Moskova, Şanghay'da gerçekleştirilecek perakende etkinliklerinde markalarımızı temsil edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

Anadolu Haber Ajansı