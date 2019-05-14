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Çin'in misillemesi piyasaları fena sarstı!

Çin'in ABD'nin 200 milyar dolar tutarında ürün için gümrük tarifesini yüzde 25'e çıkarmasına misillemede bulunması küresel piyasaları korkuttu. Küresel piyasaların değeri 1 günde 1 trilyon dolar eridi.

Çin'in misillemesi piyasaları fena sarstı!

Çin'in ABD'nin 200 milyar dolar tutarında ürün için gümrük tarifesini yüzde 25'e çıkarmasına misillemede bulunması küresel piyasaları korkuttu. Küresel piyasaların değeri 1 günde 1 trilyon dolar eridi.

14 Mayıs 2019 Salı 14:26
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Çin'in misillemesi piyasaları fena sarstı!

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı küresel piyasaların değerini 1 günde 1 trilyon dolar eritti. ABD'nin cuma günü Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne ek tarife getirmesinin ardından Çin dün 60 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirerek misilleme yaptı.

Karar dünya borsalarını olumsuz etkilerken, özellikle ABD borsalarında sert düşüşlere sebep oldu. Dow Jones Endeksi yüzde 2.38 düştü. Bu endeksin ocak ayından buyana gördüğü en sert günlük düşüş oldu. S&P 500 yüzde 2.41, Nasdaq Endeksi yüzde 3.41 değer yitirdi. Boeing, Caterpillar, Apple, United Technologies ve Cisco hisselerindeki düşüş yüzde 5'i buldu.

Avrupa'da dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1.52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.22 azalışla günü tamamladı. 

Dün Borsa İstanbul'da  BIST 100 günü yüzde 2.54 azalışla 86.283 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece 30 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel  bir gösterge endeksi kabul edilen MSCI Dünya Endeksi yüzde 2 değer yitirdi.


ASYA BORSALARINDA DÜŞÜŞ BUGÜN DE SÜRDÜ

Ticaret savaşının Asya borsaları üzerindeki etkisi bugün de sürdü. Avustralya Borsası yüzde 0.9, Japon Nikkei Endeksi yüzde 0.8 değer yitirdi.


'MÜZAKERELERİN BAŞARILI OLUP OLMAYACAĞINI 3-4 HAFTA İÇERİSİNDE ÖĞRENİRİZ'

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret müzakerelerinin başarılı olup olmayacağını 3-4 hafta içerisinde öğreneceklerini söyledi. 

G-20 ZİRVESİNDE GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Haziran sonunda G-20 zirvesinde görüşmeleri bekleniyor.

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