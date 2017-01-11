CARİ DENGE RAKAMLARI AÇIKLANDI



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Kasım ayı Cari denge verisi 2.27 milyar dolar açık verirken, Ocak-Kasım ayı dönemi içerisinde 28.58 milyar dolar oldu. Kasım ayı beklentisinin altında (beklenti : 2.70 milyar dolar) gerçekleşen bu verinin aylık bazda daha çok ihracatın bir önceki aya paralel seyrini korumasından kaynaklandığını görüyoruz. Ekim ve Kasım ayında 13 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşmesi Cari açığın derinleşmesini sınırlandırıyor. Fakat yükselen petrol fiyatlarının ve emtia grubunun Cari denge üzerinde baskı kurduğunu belirtmekte fayda var. Aynı zamanda geçtiğimiz ay 1.6 milyar dolar olan turizm gelirleri bu ay 955 milyona kadar geriledi ve turizm gelirlerinin azalmaya devam ettiğini görüyoruz. Net hata noksan kalemi ise 2.725 milyon dolar olarak gerçekleşirken, cari açığın finansmanında ise 788 milyon dolarlık rezerv kullanımı gerçekleştirildi. Genel olarak cari denge verisine baktığımızda yüksek petrol fiyatlarının ve turizm gelirlerinin cari açığın üzerinde belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa fiyatlaması açısından değerlendirirsek, beklentilerden çok sapmayan veri sonrası hareketliliğin sınırlı olduğunu görüyoruz. Kur tarafında TL varlıklarının yönlendirdiği yükselişin devam ettiğini izliyoruz. Yükselen trend içinde hareketlerini sürdüren Dolar TL paritesi için orta vadeli destek bölgesi 3.76 – 3.72 olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde yükselişlerin devam edebilir ve kısa vadede 3.8850 - 3.9000 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi halinde 3.9450 seviyesi gündeme gelebilir.