banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

CARİ DENGE RAKAMLARI AÇIKLANDI

11 Ocak 2017 Çarşamba 11:09
Bu haber 533 kez okundu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 2016'nın kasım ayında 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar oldu. Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan cari denge rakamlarını ve piyasalara ilk etkisini değerlendirdi.

CARİ DENGE RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Kasım ayı Cari denge verisi 2.27 milyar dolar açık verirken, Ocak-Kasım ayı dönemi içerisinde 28.58 milyar dolar oldu. Kasım ayı beklentisinin altında (beklenti : 2.70 milyar dolar) gerçekleşen bu verinin aylık bazda daha çok ihracatın bir önceki aya paralel seyrini korumasından kaynaklandığını görüyoruz. Ekim ve Kasım ayında 13 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşmesi Cari açığın derinleşmesini sınırlandırıyor. Fakat yükselen petrol fiyatlarının ve emtia grubunun Cari denge üzerinde baskı kurduğunu belirtmekte fayda var. Aynı zamanda geçtiğimiz ay 1.6 milyar dolar olan turizm gelirleri bu ay 955 milyona kadar geriledi ve turizm gelirlerinin azalmaya devam ettiğini görüyoruz. Net hata noksan kalemi ise 2.725 milyon dolar olarak gerçekleşirken, cari açığın finansmanında ise 788 milyon dolarlık rezerv kullanımı gerçekleştirildi. Genel olarak cari denge verisine baktığımızda yüksek petrol fiyatlarının ve turizm gelirlerinin cari açığın üzerinde belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa fiyatlaması açısından değerlendirirsek, beklentilerden çok sapmayan veri sonrası hareketliliğin sınırlı olduğunu görüyoruz. Kur tarafında TL varlıklarının yönlendirdiği yükselişin devam ettiğini izliyoruz. Yükselen trend içinde hareketlerini sürdüren Dolar TL paritesi için orta vadeli destek bölgesi 3.76 – 3.72 olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde yükselişlerin devam edebilir ve kısa vadede 3.8850 - 3.9000 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi halinde 3.9450 seviyesi gündeme gelebilir.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.