CARİ AÇIK 1 MİLYAR 684 MİLYON DOLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Geçen yılın eylül ayında 167 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu yılın eylül ayında 1 milyar 684 milyon dolar açık verdi. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 412 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının, bir önceki yılın aynı ayına göre 686 milyon dolar artarak 3 milyar 235 milyon dolar, hizmetler dengesi fazlasının 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 2 milyar 336 milyon dolar ve birincil gelir dengesi açığının 42 milyon dolar artarak 927 milyon dolar olması, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkili oldu.

Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın eylül ayında 520 milyon dolar net ihracat gerçekleşirken, bu yılın aynı ayında 160 milyon dolar net ithalat kaydedildi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 888 milyon dolar azalarak 2 milyar 25 milyon dolara düştü. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon dolar artarak 865 milyon dolar oldu.

"AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi"ne göre, ekonomistler eylül ayı cari işlemler açığının 1,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Anadolu Haber Ajansı