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BÜYÜME HIZI AÇIKLANDI

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:46
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Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüyerek, 2016'nın son çeyreğinde yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi sürdürdü. İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 35,5 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe görüldü .

BÜYÜME HIZI AÇIKLANDI
ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüyerek, 2016'nın son çeyreğinde yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi devam ettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'nin ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. 

Buna göre, ilk çeyrekte GSYH, cari fiyatlarla yüzde 14,3 artarak, 641 milyar 584 milyon liraya yükseldi. Söz konusu rakam, 2016 yılının ilk çeyreğinde 561 milyar 185 milyon lira seviyesindeydi. Böylece, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5'lik GSYH'yi yakalayan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yükseliş trendini yüzde 5'lik büyüme ile sürdürdü.

- Büyüyen sektörler

Bu yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 35,5 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe kaydedildi. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün büyüme hızı yüzde 10,2, inşaat sektörünün ise yüzde 10,7 olarak belirlendi.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 2017'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri, geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1,4 artış gösterdi.

- Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 5,1 arttı

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,2 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde 2016 yılının aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,6, ithalatı ise yüzde 0,8 arttı.

İşgücü ödemeleri, söz konusu dönemde yüzde 11,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 20,2 artış kaydetti. İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 41 iken bu oran 2017 yılının birinci çeyreğinde yüzde 39,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5'ten yüzde 41,3'e yükseldi.


- Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL) Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi (2009=100) Büyüme hızı (yüzde)
2016 1. Çeyrek 561.185 190.478 139,6 4,5
2016 2. Çeyrek 632.912  218.202 156,2 5,3
2016 3. Çeyrek 662.026 223.819 161,2 -1,3
2016 4. Çeyrek  734.393  224.292 171,9  3,5
2016 Yıllık  2.590.517  856.791 157,3  2,9
2017 1. Çeyrek 641.584 173.780  146,5  5

- Sektörler 

TÜİK verilerine göre cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:

   2016 ilk çeyrek   2017 ilk çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık   1  10,2
Sanayi  16  19,5
İmalat sanayi   16,3  20,3
İnşaat   17,2  10,7
Hizmetler  9,4  13,2
Bilgi ve iletişim  14,2  15,2
Finans ve sigorta faaliyetleri   11,4  35,5
Gayrimenkul faaliyetleri    11,2  9,5
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri  16,7  20,6
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri  19  11,8
Diğer hizmet faaliyetleri  11,1  9,4
Sektörler toplamı     13,6  15
Vergi-sübvansiyon   7,7  9
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)   12,9  14,3







Anadolu Haber Ajansı
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