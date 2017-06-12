BÜYÜME HIZI AÇIKLANDI

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüyerek, 2016'nın son çeyreğinde yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi devam ettirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'nin ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre, ilk çeyrekte GSYH, cari fiyatlarla yüzde 14,3 artarak, 641 milyar 584 milyon liraya yükseldi. Söz konusu rakam, 2016 yılının ilk çeyreğinde 561 milyar 185 milyon lira seviyesindeydi. Böylece, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5'lik GSYH'yi yakalayan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yükseliş trendini yüzde 5'lik büyüme ile sürdürdü.
- Büyüyen sektörler
Bu yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 35,5 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe kaydedildi. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün büyüme hızı yüzde 10,2, inşaat sektörünün ise yüzde 10,7 olarak belirlendi.
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 2017'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri, geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1,4 artış gösterdi.
- Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 5,1 arttı
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,2 artış gösterdi.
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde 2016 yılının aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,6, ithalatı ise yüzde 0,8 arttı.
İşgücü ödemeleri, söz konusu dönemde yüzde 11,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 20,2 artış kaydetti. İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 41 iken bu oran 2017 yılının birinci çeyreğinde yüzde 39,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5'ten yüzde 41,3'e yükseldi.
- Tablolar
|Yıl
|Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL)
|Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar)
|GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi (2009=100)
|Büyüme hızı (yüzde)
|2016 1. Çeyrek
|561.185
|190.478
|139,6
|4,5
|2016 2. Çeyrek
|632.912
| 218.202
|156,2
|5,3
|2016 3. Çeyrek
|662.026
|223.819
|161,2
|-1,3
|2016 4. Çeyrek
| 734.393
| 224.292
|171,9
| 3,5
|2016 Yıllık
| 2.590.517
| 856.791
|157,3
| 2,9
|2017 1. Çeyrek
|641.584
|173.780
| 146,5
| 5
- Sektörler
TÜİK verilerine göre cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:
|
| 2016 ilk çeyrek
| 2017 ilk çeyrek
|Tarım, ormancılık ve balıkçılık
| 1
| 10,2
|Sanayi
| 16
| 19,5
|İmalat sanayi
| 16,3
| 20,3
|İnşaat
| 17,2
| 10,7
|Hizmetler
| 9,4
| 13,2
|Bilgi ve iletişim
| 14,2
| 15,2
|Finans ve sigorta faaliyetleri
| 11,4
| 35,5
|Gayrimenkul faaliyetleri
| 11,2
| 9,5
|Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri
| 16,7
| 20,6
|Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri
| 19
| 11,8
|Diğer hizmet faaliyetleri
| 11,1
| 9,4
|Sektörler toplamı
| 13,6
| 15
|Vergi-sübvansiyon
| 7,7
| 9
|Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
| 12,9
| 14,3
Anadolu Haber Ajansı
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