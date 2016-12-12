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BÜYÜME HIZI AÇIKLANDI

12 Aralık 2016 Pazartesi 09:05
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Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 daraldı

BÜYÜME HIZI AÇIKLANDI
ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 küçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Ulusal hesaplar konusunda AB yönetmeliklerine (ESA 2010) uygun olarak yapılan revizyon çalışmaları tamamlanırken, dönemsel GSYH, ESA 2010'a uygun şekilde üretim, harcama ve gelir yöntemiyle hesaplandı.

Buna göre, gayrisafi yurt içi hasıla tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azaldı. 

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,7 azalırken, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 1,4, hizmetler sektörünün toplam katma değeri de yüzde 8,4 geriledi. İnşaat sektörünün toplam katma değeri ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Bu yılın ilk ve ikinci çeyrek büyüme rakamları revize edildi. İlk çeyrek için yüzde 4,7, ikinci çeyrek için yüzde 3,1 olan büyüme rakamları, yüzde 4,5 olarak güncellendi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, 15 Temmuz darbe girişimi ve Brexit kararının etkisinde geçen üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 0,15 daralacağı tahmininde bulunmuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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