BURGAN BANK 2016 YILI FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Burgan Bank, 2016 yılını başarılı bir şekilde tamamlayarak sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile Türkiye ekonomisine katkısını artırmaya devam etti. Burgan Bank 2016 yılında vergi öncesi kârını önceki seneye göre %42’lik artışla 97,7 milyon TL olarak açıkladı. Kredi büyümesini sektörün iki katı üzerinde gerçekleştiren Burgan Bank’ın geçen yılın aynı dönemine göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğü yıllık %30 artışla 15,1 milyar TL’ye, nakdi kredileri %31 artışla 12 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatı %25 artış ile 8,2 milyar TL’ye yükseldi. 2016 yılında Burgan Bank’ın özkaynakları 1 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil özkaynakları ise 2,1 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı; konsolide bazda %15,85 solo bazda ise %17,66 olarak gerçekleşti.



Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, 2016 yılı finansal sonuçları ile ilgili; “2016 yılı, Burgan Bank için dönüşüm, büyüme ve başarı yılı oldu. Aldığımız finansal sonuçlar; hayata geçirdiğimiz stratejik planlarımız ve piyasaların durumuna göre gerçekleştirdiğimiz manevralar, Türkiye ve dünya ekonomisini iyi okuduğumuzu gösteriyor. Geride bıraktığımız yıl içerisinde Kurumsal ve Ticari bankacılık tarafındaki çalışmalarımız ve gerçekleştirdiğimiz proje finansmanları elde ettiğimiz başarının itici gücü oldu. Ayrıca 2016’da müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için teknolojiye yatırım yapmaya devam ettik.



Muhakkak ki; gerçekleştirdiğimiz başarılı işlerin, yurt dışında da itibarımıza olumlu katkıları oldu. Geride bıraktığımız yıl içerisinde ilk kez derecelendirildiğimiz FITCH Ratings tarafından yatırım yapılabilir seviyeyi ifade eden BBB notu ile derecelendik. Ayrıca yine geçtiğimiz sene Sendikasyon kredimizi yeniledik, IFC’den küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen 6 yıl vadeli 60 milyon dolarlık uzun vadeli kaynak sağladık.



FITCH’den aldığımız not ve gerçekleştirdiğimiz tüm bu anlaşmalarda güçlü sermayedarımızın desteği, bizlere önemli bir referans oluşturdu.



Dijital bankacılığa yatırım yapmaya devam edeceğiz

Müşterilerini yenilenen internet bankacılığı ile buluşturduklarını hatırlatan Murat Dinç; “Burgan Bank olarak işimizin odağına müşterilerimizi koyuyoruz. Bu nedenle de onlar için her mecradan ulaşılabilir olmak bizim için çok önemli. Nitekim bu yılın başında Bankamızın internet bankacılığını yenileyerek müşterilerimize kullanıcı dostu ve kişiselleştirilebilir menü tasarımları sunduk. 2017 yılı içerisinde dijital bankacılığa yatırım yaparak müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmaya ve diledikleri her ortamdan ulaşılabilir olmaya devam edeceğiz.



2017’de de başarılı sonuçlarımızla kendimizden söz ettireceğiz…

2017 yılında da iddialarını sürdüreceklerini söyleyen Dinç, “Burgan Bank olarak son üç yıldır koyduğumuz hedeflere ulaşmanın ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Burgan Bank ailesi olarak, biz bilinciyle her zaman uyum içerisinde çalışan, kazanmaya odaklı dinamik bir ekibiz. Sahip olduğumuz bu kurum kültürü ile 2017 yılında yine sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Bu yıl; Türkiye’nin sahip olduğu potansiyele uygun projeleri hayata geçirmenin yanı sıra, Grubumuzun Türkiye’deki diğer yatırımları ile sinerjik işbirliği alanları geliştirmeye ve yeni işler üretmeye odaklanacağız” dedi.