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BORSA İSTANBUL’DA GONG ŞOK MARKETLER İÇİN ÇALDI

Son 10 yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştiren Şok Marketler A.Ş. 18 Mayıs itibariyle SOKM koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Gong töreninde konuşan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Modern perakendecilikte farkını gösteren Şok’un başarısı ve ulaştığı nokta gurur verici” dedi.

BORSA İSTANBUL’DA GONG ŞOK MARKETLER İÇİN ÇALDI

Son 10 yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştiren Şok Marketler A.Ş. 18 Mayıs itibariyle SOKM koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Gong töreninde konuşan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Modern perakendecilikte farkını gösteren Şok’un başarısı ve ulaştığı nokta gurur verici” dedi.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:21
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BORSA İSTANBUL’DA GONG ŞOK MARKETLER İÇİN ÇALDI

Hem yabancı hem de yerli yatırımcıların 1 milyar dolarlık taleple yoğun ilgi gösterdiği, 2,3 milyar TL ile Türkiye’nin en büyük halka arzlarından biri olan Şok Marketler, 18 Mayıs sabahında düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da SOKM koduyla 10,5 TL hisse fiyatıyla işlem görmeye başladı.(1)

Şok Marketler’in hisse paylarının işlem görmeye başlaması nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Yıldız Holding Strateji ve Büyüme Başkanı Nurtaç Afridi, Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, Şok Marketler Tic. A.Ş. CEO’su Uğur Demirel, Şok Marketler ortakları ve çalışanların yanı sıra halka arzda görev alan yerli ve yabancı bankalar da katıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Genesis, Schroder Investment, Blackrock, Neuberger and Berman ve GIC Private Limited gibi global yatırım şirketlerinin de aralarında bulunduğu güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören Şok Marketler hisselerine yurtdışından 1,8 kat, yurtiçinden ise ortalama 2,4 kat talep geldi. İşlem yurt içinde Garanti Yatırım liderliğinde, Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde gerçekleştirilirken yurtdışında ise Ünlü & Co, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse ile J.P. Morgan Eş Global Koordinatörler, Citigroup ile UniCredit Bank ise Eş Talep Toplayıcı olarak yer aldı.

Gong töreninde konuşan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, Şok Marketler’in halka arz ile daha da güçlendiğini belirterek, “Şok Marketler 2015’ten bu yana özgün bir format ve sağlam bir stratejiyle büyüyor. Bugün geldiğimiz başarıyla yurtdışından 1,95 milyar TL’lik yatırımı Türkiye’ye getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Şok Marketler’in tüm yönetim ekibi ve çalışanları her zaman olduğu gibi yeni dönemde de müşteri ve yatırımcı memnuniyetini en üst seviyeye taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam edecektir.”dedi.

“Şok Marketler’in başarısı gurur veriyor”

Gong töreninde konuşan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün şirketimiz için çok anlamlı ve tarihi bir gün. Bu kilometre taşını Türk modern perakendeciliğin gelişmesi için önemli bir adım olarak görüyoruz. Şok Marketler halka arzı son yıllarda Türkiye'de yapılan en büyük halka arzlardan biri. Şok Marketler farkını doğru konumlandırmayla ortaya koyarak, müşterisinin taleplerini iyi bilen, onların ihtiyaçlarını karşılayan, ‘Yeter De Artar’ diyerek bütçelerini düşünen bir perakende zinciri kimliğiyle Türkiye’nin modern gıda perakendeciliğine yeni bir soluk getirdi. Şok markasını bu güne taşıyan, Türkiye’nin hasılat(2) bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirini ortaya çıkaran 24.255 Şok Marketler çalışanına tüm emekleri için yürekten teşekkür ediyorum.”

Şok, Yıldız Holding’in 7’inci halka açık şirketi

Şok Marketler’in 2016’da Türkiye’nin 39. büyük şirketi olduğuna dikkat çeken Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, “Yıldız Holding olarak, sektördeki gelişimi ve Türkiye’nin potansiyelini çok önceden gördük. Şok Marketleri satın aldığımız 2011 yılından bu yana büyük bir değişim ve dönüşümle, şirketimizin sağlıklı büyümesi için çalıştık. 2011 yılında 1.200 mağazası olan şirketimiz her gün 3 mağaza açarak bugün Türkiye’nin 81 ilinde 5.500 mağaza sayısına ulaştı. 2012-2017 arasında cirosunu 7 kat büyüttü. Bu büyüme hedeflerimiz ileriye doğru devam edecek. Türkiye’de modern perakendeciliğin geleceğine olan inancımızla, ortaklarımızla birlikte sektörün en önemli yatırımcılarından biri haline geldik. Ayrıca saygın uluslararası yatırımcıların hisselerimize olan yoğun talebi modern perakendeciliğe inancımızı doğrulamaktadır. Şok Marketler, halka arz sonrası güçlü öz kaynak ve istikrarlı büyüme trendi ile gıda perakendeciliği alanında sürdürülebilir büyümesini devam ettirecek, Türkiye ekonomisi için çalışmaya, istihdam sağlamaya devam edecek. Bu halka arzla Türkiye’ye 1,95 milyar TL yabancı sermaye getirerek ülke ekonomisine katkı sağladık” şeklinde konuştu.

Şok Marketler, Yıldız Holding’in Ülker Bisküvi, Gözde Girişim, Makine Takım, Bizim Toptan, Kerevitaş ve Ufuk Yatırım’dan sonra Borsa İstanbul’da işlem gören 7’inci şirketi oldu.

Halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Şok Marketler’e olan güvenini açıkça gösterdiğini ifade eden Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdürü Murat Çetinkaya “Bu tip sermaye piyasası ihraçlarının yerel ve küresel aşırı dalgalı piyasa koşullarında yapılabiliyor olması ülkemiz piyasalarının gücünü, varlıklarımızın kalitesini göstermesi bakımından çok önemlidir. Biz de Borsa İstanbul yönetimi olarak 2017 yılının ikinci yarısında,bu koşullarda açıklanabilir sebeplerle eksi özsermayede olan ve fakat faaliyet kârlılığı olan, yatırım yapan şirketlerin Borsamıza kote olabilmesinin önünü açan bazı mevzuat değişiklikleri yapmıştık.

Şok Marketler A.Ş. halka arz süreci yeni mevzuatın imkânları açısından Borsa, SPK ve ihraçcı şirketler için iyi bir tecrübe, vaka analizi oldu. Amerikan tahvil faiz oranlarının %2,8’lerden %3,15’lere geldiği bir süreçte, yani ulusal ve uluslararası ortamda volatilitenin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu işlem bardağın dolu tarafından bakıldığında, zor zamanlarda da amacına ulaşan derin bir sermaye piyasasına işaret ediyor.” diye konuştu.

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