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BHGE, SOCAR’ a varlık performansı yönetimi yazılımı sunuyor

Bir GE şirketi olan Baker Hughes, Türkiye’deki STAR Rafineri A.Ş. ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ye Varlık Performansı Yönetimi (APM) yazılımı sunuyor.

BHGE, SOCAR’ a varlık performansı yönetimi yazılımı sunuyor

Bir GE şirketi olan Baker Hughes, Türkiye’deki STAR Rafineri A.Ş. ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ye Varlık Performansı Yönetimi (APM) yazılımı sunuyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:13
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BHGE, SOCAR’ a varlık performansı yönetimi yazılımı sunuyor

Bir GE şirketi olan Baker Hughes (BHGE), her ikisi de Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’a ait olan STAR Rafineri A.Ş. (STAR) ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ye (Petkim) verimlilik ve üretkenlik sağlamak amacıyla Varlık Performansı Yönetimi (APM) yazılımı sunuyor. Varlık Yönetimi Sistemi Kurulum ve Uygulama Projesinin bir parçası olan uygulama, BHGE’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği, bu kapsamda ilk dijital proje olmanın yanı sıra SOCAR ile küresel anlamda gerçekleştirilen ilk işbirliği olma özelliği taşıyor.

SOCAR rafinerilerinde Varlık Performansı Yönetimi (APM) yazılımının gücünü operasyonel veriler üzerinde kullanan BHGE, bu yöntemle SOCAR’ın yeni STAR Rafineri’yi inşa ederek Petkim için maksimum kapasite sağlama hedefini destekleyecek. 3,6 MTPA kapasiteli Petkim petrokimya rafinerisi ve 10 MTPA kapasiteli STAR Rafineri, bölgenin en büyük tesislerinden ikisini oluşturuyor.

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. COO’su Emil Eminov konuyla ilgili şunları dile getirdi: “STAR Rafineri ve Petkim Petrokimya tesisi, Türkiye’ye ve Avrupa’ya sağlanan enerjiyi çeşitlendirme stratejimizin temelinde yer alıyor. Türkiye, enerji iletimi ve üretimi konusunda önemli bir merkez. Varlık Yönetimi Sistemi Kurulum ve Uygulama Projesi’nin hayata geçirilmesi, bu iki tesise daha önce benzeri görülmemiş düzeyde üretkenlik sağlamak için sektörün en iyi uygulamalarından ve yenilikçi dijital teknolojilerinden faydalanma taahhüdümüzü gösteriyor. Yatırımlarımızın büyük bir kısmının yer aldığı Aliağa yarımadasında entegre bir varlık yönetimi sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. BHGE ile bu uzun süreli anlaşmamız, maliyet verimliliğini ve üretkenliği artırırken Türkiye genelinde entegre bir enerji değeri tedarik zinciri oluşturulmasını destekleyecek.”

BHGE’nin sunduğu yazılım, ISO 55000 ve ISO 55001 standartları kapsamında belirtilen en iyi uygulamalara uygun şekilde Fluor Corporation’ın varlık yönetimi danışmanları tarafından SOCAR’ın Türkiye’deki tesislerinde uygulanıyor. Her iki tesiste de operasyonların güvenli, istikrarlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini amaçlayan bu yazılım, SOCAR’ın verilere dayalı kararlar almasını sağlayacak. Böylece SOCAR yaşam döngüsünü uzatabilecek, artan verimlilik sayesinde operasyon maliyetlerini azaltabilecek, performansını geliştirebilecek ve risklerini aşağıya çekebilecek yetkinliğe sahip olacak. BHGE, proje sayesinde SOCAR ile arasındaki iş ilişkilerini daha da güçlendirmeyi ve başka pazarlara olan erişimini genişletmeyi amaçlıyor.

BHGE Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Hindistan Başkanı ve CEO’su Rami Qasem, “SOCAR’ın iki tesisinde Varlık Performansı Yönetimi yazılımının uygulanmasına yönelik bu sözleşme, BHGE için çok büyük bir başarıyı temsil ediyor. Bu anlaşma, ileri dijital teknolojilerinin petrol ve gaz endüstrisine getirilmesi konusunda güçlü referanslarımızı destekliyor. SOCAR’daki uzmanların kapsamlı incelemeleri sonucunda teknolojimiz, şirketin stratejik büyüme hedeflerine ulaşmasında ideal çözümler sunduğunu kanıtladı. SOCAR ile ilk defa dijital bir platformda çalışacak olmanın mutluluğunu yaşıyor, ileride de yeni işbirliklerini heyecanla bekliyoruz. Projelerimizi geliştirirken bize destek veren tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’de uzun zamandır güçlü bir varlığa sahip olan BHGE, entegre çözümleri ve teknolojileri çerçevesinde; BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), TÜPRAŞ, PETKİM ve STAR rafinerileri gibi sektörün en güçlü kurumlarının projelerini iş ortağı olarak destekliyor.

Son Güncelleme: 12.09.2018 12:17
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