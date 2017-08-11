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BDDK'DAN BANKA VE KREDİ KARTI AÇIKLAMASI

11 Ağustos 2017 Cuma 15:02
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"BDDK’nın finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan karar ile kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verilmiştir"

BDDK'DAN BANKA VE KREDİ KARTI AÇIKLAMASI
İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan karar ile kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada şubat ayında aldığı bir kararla Türkiye'deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamilinin onayının alınması şartı getirildiği anımsatıldı.

Kart hamillerinin herhangi bir mağduriyete uğramadan taleplerinin alınabilmesi için gerekli altyapının kurulabilmesi ve talep toplanması amacıyla bankalara 16 Ağustos'a kadar 6 aylık süre verildiği belirtilen açıklamada, BDDK'nın finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan kararla kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiği ifade edildi.

Açıklamada bu kararın, kart hamillerinde finansal okuryazarlık bağlamında farkındalık yaratmak ve özellikle onların bilgi ve onayları olmaksızın kartlarından işlem yapılmasını engellemeye yönelik bir karar olduğu, elektronik ticaretin engellenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Kartını internet işlemlerinde kullanmak isteyen kart hamillerinin, 17 Ağustos'dan önce olduğu gibi sonrasında da istedikleri anda bankaları ile irtibata geçerek, kartlarını internet alışverişlerinde kullanıma açık hale getirebilecekleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, bankalar, müşterilerinin taleplerini SMS, çağrı merkezi, şube, mobil bankacılık gibi farklı kanallardan alarak onların bu isteklerini yerine getirmektedir. Kart hamilleri açısından, kartlarını internet işlemlerinde kullanan veya kartlarından işlem yapılması yönünde önceden talimat (otomatik ödeme talimatı) vermiş ancak henüz kartlarını internet üzerinden alışveriş işlemine açtırmamış olan müşterilerin, yukarıda sayılan yollardan kendisi için uygun olanı kullanarak bankaları ile iletişime geçmeleri ve 16 Ağustos günü sonuna kadar kartlarını internet işlemlerinde kullanmak istedikleri yönündeki taleplerini bankaya iletmeleri önem arz etmektedir. Kartlarını internet işlemlerine açtırmış olanların başka bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Kart hamillerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için anılan tarihe kadar bankaları ile irtibata geçmesi gerektiğinin hatırlatılmasında fayda görülmüştür."


Anadolu Haber Ajansı
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