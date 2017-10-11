Başbakan: Müttefiklik ilişkimizle bağdaşmıyor

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısına katıldı. Konuşmasının büyük bölümünü ABD ile yaşanan vize krizine ayıran Yıldırım, şunları söyledi:

"ABD, vize uygulamalarını askıya aldı. Gerekçe olarak da güvenliği gösterdiler. Türkiye'deki ABD misyonları ve personelinin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından dolayı esef duyuyoruz. ABD'nin açıklaması hiç inandırıcı değil, müttefiklik ilişkimizle bağdaşmıyor. Ancak işin gerçek nedenini söylemekte geç kalmadılar. Neymiş, FETÖ soruşturmaları kapsamında bir elçilik çalışanı hakkında işlem yapmışız. İzin mi alacaktık? Siz, bir bankamızın genel müdür yardımcısını içeri alırken bize mi sordunuz, izin mi aldınız?"

"Bize yapılan her şeye misliyle karşılığını veririz" diyen Yıldırım, "Saatler sonra aynı ifadelerle karşılığını verdik. Aramızdaki sorunları konuşarak çözmek zorundayız. Ülkeler arasında devamlı düşmanlık olmaz. ABD'yi sağduyulu olmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Eğer müttefikliğimiz devam edecekse, PKK'nın uzantıları YPG/PYD'ye kol kanat germekten vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

"Fırat Kalkanı'ndan sonra 2. operasyon"

İdlib'te devam eden operasyona da değinen Yıldırım, "8 Ekim itibariyle askerlerimiz bölgede keşif faaliyetlerine başlamıştır. Bu Fırat Kalkanı'ndan sonra Suriye'de sınırlarımız ötesinde gerçekleştirilen 2. faaliyettir. Bu operasyonda sivil halk ve ılımlı muhalefet ile terör örgütlerini ayrıştırmayı, ayrıca gelecek kuvvetlere zemin hazırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, IKBY'deki referandumun ardından atılan adımlara ilişkin ise, "Kuzey Irak referandumunun ardından IKBY yönetiminin temsilcilerini Ankara'dan gönderdik, bölgeye uçuşları durdurduk, televizyon kanallarını uydu yayınlarımızdan çıkardık, peşmergeye verdiğimiz eğitim desteğini sonlandırdık." dedi.Basın Bülteni