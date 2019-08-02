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Bankalar kredi faiz oranlarını indiriyor

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika müjdeleri peş peşe geldi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına 0.99'a indirirken bir güzel haber de bugün Halkbank'tan geldi. Halkbank da konut kredisini 0.99'a çekti. Öte yandan, tüketici kredisinde ise 60 aya kadar vadede faiz yüzde 1.49'a düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde kredi faiz oranlarında indirime gidileceğini duyurmuş ve söz konusu haber sonrası internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'konut - taşıt - ihtiyaç kredisi' araştırmaları hızlanmıştı. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika kredi faiz indirimi haberi ile ilgili tüm detaylar!

Bankalar kredi faiz oranlarını indiriyor

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika müjdeleri peş peşe geldi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına 0.99'a indirirken bir güzel haber de bugün Halkbank'tan geldi. Halkbank da konut kredisini 0.99'a çekti. Öte yandan, tüketici kredisinde ise 60 aya kadar vadede faiz yüzde 1.49'a düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde kredi faiz oranlarında indirime gidileceğini duyurmuş ve söz konusu haber sonrası internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'konut - taşıt - ihtiyaç kredisi' araştırmaları hızlanmıştı. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika kredi faiz indirimi haberi ile ilgili tüm detaylar!

02 Ağustos 2019 Cuma 12:24
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Bankalar kredi faiz oranlarını indiriyor

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan son dakika konut kredisi müjdeleri ardı ardına ajanslara düştü. Özellike Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesini ardından yaşanan ekonomide canlanma ile birlikte artan bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesi beklentisi kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilir hale gelmişti. Bugün gelen haber sonrası da, güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi oranlarını ilgiyle takip eden kişiler 'kredi faizleri düştü mü?' şeklinde araştırmalarını hızlandırdı. Peki indirim sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer tüm bankaların faiz oranları...

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi. Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.49

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.59 (Genel) - 1.49 (Maaş müşterileri)

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.49 ( maaş müşterileri) 1.59 (Genel müşteriler)

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.04
Taşıt kredisi: 1.85
Konut kredisi: 1.49

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.3
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.55

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.2
Taşıt kredisi: 1.93
Ev kredisi: 1.72

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 2.18
Konut kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 2.04

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 2.22
Konut kredisi: 1.93

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2
Taşıt kredisi: 1.89
Konut kredisi: 1.79 (120 ay)

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