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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARI 32 MİLYAR LİRAYI AŞTI

29 Kasım 2016 Salı 13:58
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Sektörün dönem net karı ocak-ekim döneminde 32 milyar 70 milyon lira oldu

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARI 32 MİLYAR LİRAYI AŞTI
İSTANBUL (AA) - Türk bankacılık sektörünün dönem net karı, ocak-ekim döneminde 32 milyar 70 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün bu yılın ocak-ekim dönemine ilişkin konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. 

Buna göre, ekimde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 581 milyar 462 milyon liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre 224 milyar 30 milyon lira artış gösterdi. 

Ekimde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 635 milyar 769 milyon lira, menkul değerler 334 milyar 502 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 9,5, krediler yüzde 10,2 ve menkul değerler yüzde 1,5 arttı.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, geçen yılın sonuna göre yüzde 9,4 artışla 1 trilyon 362 milyar 981 milyon liraya yükseldi.

Ekim sonu itibarıyla sektörün on aylık dönem net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artarak 32 milyar 70 milyon lira oldu. Geçen yıl ocak-ekim döneminde sektörün karı 21 milyar 234 milyon lira düzeyindeydi. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti.


Anadolu Haber Ajansı
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