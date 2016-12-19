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BAKAN ÖZLÜ KOBİ DESTEKLERİ KONUSUNDA UYARDI

19 Aralık 2016 Pazartesi 17:34
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: KOSGEB'in tüm destek ve hizmetleri aracısız ve ücretsiz veriliyor. Cep telefonlarına gelen kredi faiz destek içerikli mesajlara itibar edilmemelidir. KOSGEB veri tabanı için kullanıcı kodu ve şifrenizi hiçbir şahıs, kuruluş ve bankalarla paylaşmamanız önem arz etmektedir

BAKAN ÖZLÜ KOBİ DESTEKLERİ KONUSUNDA UYARDI
ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) tüm destek ve hizmetlerinin aracısız ve ücretsiz verildiğini belirterek, "50 bin liralık kredi faiz desteği sadece KOSGEB üzerinden verilmektedir. Cep telefonlarına gelen kredi faiz destek içerikli mesajlara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı. 

Özlü, yazılı açıklamasında, KOBİ destekleri konusunda uyarılarda bulundu.

KOSGEB'in tüm destek ve hizmetlerini aracısız ve ücretsiz verdiğine dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz resmi kanallar dışında yapılan herhangi bir açıklama ya da tekliflere itibar etmemelidirler. 50 bin kredi faiz desteği sadece KOSGEB üzerinden verilmektedir. Cep telefonlarına gelen kredi faiz destek içerikli mesajlara itibar edilmemelidir.  

KOSGEB kredi faiz desteği için başvurular KOSGEB'in resmi web sitesi http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresinden yapılmaktadır. KOSGEB veri tabanı için kullanıcı kodu ve şifrenizi hiçbir şahıs, kuruluş ve bankalarla paylaşmamanız önem arz etmektedir."


Anadolu Haber Ajansı
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