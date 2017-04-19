ASELSAN SİSLERİ DAĞITIYOR

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Özgün tasarım ve etkin algoritmalarla her türlü hava koşulunda ve muharebe alanında üstün performans gösteren elektro-optik sistemler üreten ASELSAN, yeni bir termal kamera ile bu alandaki iddiasını büyütüyor.

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketi ASELSAN, termal sistemler, lazer mesafe ölçer, lazer işaretleyici, lazer uyarı sistemleri, gündüz görüş kameraları ve görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazlarının tasarım ve üretimleriyle kullanıcılara elektro-optik sistemler konusunda üstün kabiliyetler kazandırıyor.

ASELSAN tarafından üretilen soğutmalı ve soğutmasız termal görüntüleme teknolojisine dayalı ürünler, görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece, sis, pus gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında kullanıcıya kesin üstünlük sağlayacak özelliklere sahip bulunuyor.

ASELSAN, elektro-optik sistemlerdeki liderliğini yeni bir termal kamera ailesi ile bir adım öteye taşıyor.

Şirket, GÖZ-SW Kısa Dalga Kızılötesi (SWIR) Termal Kamera'yı, 9-12 Mayıs tarihlerindeki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) ilk defa sergileyecek.

ASELSAN’ın termal kamera tasarım ve üretimdeki 25 yılı aşkın bilgi birikiminin yeni bir çıktısı olan GÖZ-SW, sis, pus ve benzeri kötü hava koşullarında sağladığı üst düzeyde çevresel farkındalık ile kullanıcının görevini güvenle ve doğru bir şekilde yerine getirmesinde en büyük yardımcısı olacak.

GÖZ-SW gelecek dönemde yürütülecek geliştirme çalışmaları kapsamında hava platformlarına da uyarlanacak. Bu sayede, düşük veya kötü görüş koşulları altında kritik iniş/kalkış görevleri ile düşük irtifa uçuşlarında pilotlara yardımcı verilerin sağlanması ve böylece askeri/sivil uçuş ve seyrüsefer güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

GÖZ-SW'nin tüm kritik alt birimleri milli imkanlarla geliştiriliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından desteklenmekte olan KANGAL Projesi kapsamında ASELSAN, ODTÜ ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin önemli katkılarıyla yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile başlayan çalışmalar, ASELSAN bünyesinde başarılı dedektör prototiplerinin geliştirilmesiyle sonuçlandı ve Türkiye, Kısa Dalgaboyu Kızılötesi (SWIR) dedektör üretimine yönelik önemli bir bilgi birikimi ve teknoloji kazandı.

Kazanılan bu teknoloji, ASELSAN tarafından üretilmekte olan SWIR görüntüleme cihazlarında yerini alacak.

Anadolu Haber Ajansı